    台中市春節公車依照假日班表營運 除夕班次減半讓駕駛可與家人團聚

    2026/02/05 11:14 記者蘇金鳳／台中報導
    中市公車2月15日至2月22日春節期間將調營運班次。（市府提供）

    下週為期9天春節假期就將展開，為因應民眾返鄉、旅遊等交通需求，台中市公車自2月15日（小年夜）起至2月22日（初六）止，依假期運量狀況調整班次，各路線首、末班車仍維持原本假日時刻發車，2月23日起全面恢復原服務班次；同時，考量公車駕駛一整年的辛苦，除夕也要跟家人團聚，2月16日（除夕）當日實施全日班次減半措施。

    市府交通局長葉昭甫指出，春節假期自2月14日起開跑，考量當日仍屬返鄉移動及市民準備年節各項用品交通需求高峰，公車服務維持例假日或寒假班表營運，另於2月15日（小年夜）及2月17日（初一）至2月22日（初六）期間，部分行經鐵公路重要場站之市區公車路線，將依營運需求與乘車人潮彈性調整發車班次。

    交通局表示，配合學生開學，台中市公車自2月23日起即實施開學期間發車時刻班表，服務學生的跳蛙幹線公車、區、延、繞、副等路線將同步恢復營運，主要有200、500、700、900等路線，包含中興幹線、中清幹線、崇德幹線與北屯幹線等，採停靠少數主要站點並密集發車方式，縮短學生乘車到校時間。

    此外，台中市配合交通部公路局實施「連續假期公共運輸票價優惠及轉乘優惠補貼」，民眾搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘台中市區公車享有基本里程免費。詳情請至公路局網站查詢（ http://www.thb.gov.tw ）。

    交通局提醒，台中市春節連續假期公車班次有做調整，民眾出門前可至各客運公司網頁、台中市公車動態資訊系統網頁（ https://citybus.taichung.gov.tw/ ）或下載交通局建置的「台中Go」APP查詢公車資訊，即時掌握公車營運狀況。

    台中市公車春節期間營運班次調整資訊。（市府提供）

