    從白色恐怖到校園實踐人權教育 高中職校長綠島受訓

    2026/02/05 11:14 記者林曉雲／台北報導
    教育部調訓高中職校長進修，赴綠島參觀國家人權博物館，培力人權教育。（教育部提供）

    寒假不只放假也是進修日。從白色恐怖到校園實踐以人權教育連結歷史與未來，教育部推動人權教育及轉型正義教育，調訓教育部主管高中職的校長參與「綠島人權歷史踏查與教育推廣」研習，教育部說明，盼讓校長以更柔性、開放的方式，引導師生探索歷史，並透過學校社群的帶動，以更包容與人性化的方式，來理解人權教育及轉型正義教育的核心價值。

    教育部國教署組長詹雅惠說明，教育部委請國立員林高中辦理，研習活動透過實地踏查不義遺址之專題培力課程，親臨白色恐怖時期政治受難者曾遭關押、審訊之歷史場域，引導校長具體理解威權統治下人權侵害發生的制度背景、空間脈絡及其對個人生命與社會結構所造成之深遠影響，藉由歷史經驗與知識建構，強化校長在校內引領教師進行議題轉化、課程設計與校園對話之能力，發揮校園領導者於推動轉型正義教育的關鍵影響力。

    研習地點選在具高度歷史象徵意義的綠島，詹雅惠表示，透過在地歷史與集體記憶的深度連結，協助校長從台灣整體歷史發展脈絡，反思人權保障、民主制度與教育責任之關係，課程並邀請國立東華大學歷史學系教授陳進金，分享從時間、空間與居民記憶等面向，講述綠島作為白色恐怖重要不義遺址的歷史定位與教育意涵，並透過文學與生命經驗分享，引導校長理解轉型正義不僅是歷史回顧，更是當代教育須持續回應的公共課題。

    詹雅惠說明，研習課程聚焦於用探索在地歷史方式，瞭解歷史、轉譯歷史，並引導校長將相關議題融入教育工作中，透過藝術與歷史的交匯點，培養學生對歷史的敏感度與對當前社會的責任感，讓每個學習者都能從過去的經驗中找到未來的希望與方向，讓尊重自由與人權成為生活態度。

    教育部調訓高中職校長赴綠島，走讀人權景點。（教育部提供）

