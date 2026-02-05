春節前最大檔！台北國際動漫節今起匯聚粉絲嗨翻

第14屆台北國際動漫節5日在南港展覽館開幕，一早場外擠滿動漫迷排隊進場。（記者張嘉明攝）

新春過年將至，本週動漫週，今（5日）由第14屆台北國際動漫節起跑，為ACG界最大檔，粉絲上午團團包圍南港展覽館擠入場，中華動漫出版同業協進會統計，今年匯集超過100家廠商、約800個攤位共襄盛舉，展現動漫產業多元創意。

動漫協進會指出，台北國際動漫節為年度ACG界盛會之一，今年續邀超過百位嘉賓巨星雲集，包含台日韓名師齊聚簽名見面會登場，有國外21場、國內5場簽名見面會，以及6場偶像團體熱力演出，除了真人，虛擬偶像VTuber也大舉入侵，更有日本超人氣2.5次元歌舞劇《忍者亂太郎》來台首演，精彩可期。

請繼續往下閱讀...

動漫協進會預估，活動一連5天，參觀人潮可突破50萬人，創造約2.5億商機，今舉行開幕式也邀請來自日本的表演嘉賓，日本愛知縣知多半島誕生的聲優偶像團體共5位「知多娘，再加上2名「台北知多娘」，一起抱著「最愛台灣」的熱情，將與動漫節IP吉祥物「漫寶」在台上勁歌熱舞「讚台」演出。

第14屆台北國際動漫節5日在南港展覽館開幕，一早場外擠滿動漫迷排隊進場。（記者張嘉明攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法