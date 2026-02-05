為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日月潭春節2/17-22環潭交管 水社、伊達邵商圈禁行車輛

    2026/02/05 10:43 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭春節2月17日至22日環潭交管，台21線水社壩等路段禁止路邊停車。（記者劉濱銓攝）

    春節將至，日月潭風景區預料湧現大量車潮，轄區集集警方將在2月17日至22日（大年初一至初六）實施環潭交管，屆時台21線有水巷至水社壩禁止路邊停車，水社、伊達邵2大商圈則禁止車輛進入，籲請民眾配合。

    集集警方指出，今年春節長達9天，環潭地區預計大年初一至初六湧現走春出遊潮，為維護交通順暢，2月17日至22日、每天上午9點至下午5點將進行交管，從台21線進入潭區的有水巷至九龍路口4線道，以及九龍路口至水社壩的2線道，屆時禁止路邊停車。

    不過從有水巷往魚池市區方向，以及水社壩往頭社、水里方向，則是開放4線道外側車道路邊停車，用路人可多加利用。

    警方也說，由於春節水社、伊達邵商圈將出現大量遊客，屆時2大商圈禁止車輛進入，並改為行人徒步區，惟公務車輛與緊急救護車輛除外，提醒遊客注意，以維交通順暢與安全。

    日月潭春節2月17日至22日環潭交管，伊達邵（如圖）、水社等2大商圈禁止車輛駛入，僅供行人徒步進入。（記者劉濱銓攝）

