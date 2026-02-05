為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全台海拔最高梨山衛生所全年無休 守護山區醫療

    2026/02/05 10:56 記者張軒哲／台中報導
    盧秀燕團隊訪視梨山衛生所。（記者張軒哲攝）

    盧秀燕團隊訪視梨山衛生所。（記者張軒哲攝）

    大梨山地區位置偏遠，居民看診只能長途跋涉至埔里、東勢、台中市區或宜蘭縣羅東就醫，光是交通往返時間就需3至6小時，十分不便。梨山衛生所守護大梨山居民醫療，今日台中市長盧秀燕視察梨山衛生所修繕工程完工，她說衛生所醫療人員都是燈塔，活菩薩和天使，她當場鞠躬感謝醫療人員。

    梨山衛生所有醫師駐診，並設置「梨山復健站」，結合民間資源添設復健儀器，並有專業的物理治療師及復健科醫師進駐。最遠的患者有從武陵農場員工開將近一小時車程來看診，山區多數患者農民也常分享蔬果，給醫護人員。

    梨山衛生所是全台海拔最高的衛生所，更是大梨山地區唯一的醫療機構，提供24小時緊急待診醫療服務，921地震後，在聯外道路受限的挑戰下，梨山衛生所肩負守護當地居民及往來遊客緊急醫療與衛生保健的重責大任，醫護人員平日都需住宿在衛生所，久久才能下山一次。

    梨山衛生所醫生巴睿‧卡納‧喀勒芳安指出，梨山居民很多是泰雅族朋友，看待生命的方式與平地人不同，比較會忍耐，往往就診時病情已經很嚴重，骨折了還忍痛，自己也是原住民子弟，具有一定的原鄉文化敏感度，常常覺得病患就像自己的家能同理當地居民的需求及生活習慣，減少醫病隔閡及衝突，雖然梨山衛生所離自己在台東的家鄉有段距離，但看到地方有需要及自己可以貢獻的地方，覺得很有意義。

    梨山衛生所全年無休。（記者張軒哲攝）

    梨山衛生所全年無休。（記者張軒哲攝）

    梨山復健站守護山區居民健康。（記者張軒哲攝）

    梨山復健站守護山區居民健康。（記者張軒哲攝）

