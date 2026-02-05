屏科大獸醫院搬家後需求增 傑出校友回饋母校高階醫療儀器

高階動物醫療設備讓獸醫師與學生能在第一線實作中接軌趨勢、累積經驗。（屏科大提供）

國立屏東科技大學附設獸醫教學醫院城中院區啟用以來，門診服務與手術量能持續攀升，整體醫療需求與轉診量亦逐步擴大，傑出校友陳良榮創辦的國歡企業集團捐贈高階動物醫療設備回饋母校培育之恩，陳良榮說，期望透過捐贈精密醫療器材協助屏科大在精準醫療與學生實習實作上的專業精進。

隨著伴侶動物高齡化趨勢日益明顯，加上疾病型態轉變與飼主對醫療品質的期待提升，臨床對於「精準診斷」與「微創治療」的需求快速成長。屏科大獸醫教學醫院早在十餘年前即前瞻布局微創醫學發展，累積腹腔鏡與胸腔鏡等手術操作的豐富經驗，並持續擴展相關診療項目，這次獲贈包含動物用螺旋切削吸引刀1組、攜帶式動物用軟式內視鏡2台及動物用生理監測儀2台，提供院方臨床診療與教學訓練使用。

請繼續往下閱讀...

董事長陳良榮表示，捐贈除延續國歡企業與國內各大學獸醫系長達約20年的產學共好計畫，更期望透過捐贈精密醫療器材協助屏科大在精準醫療與學生實習實作上的專業精進，更對母校從早期的屏東農專發展至今，成為涵蓋農、工、獸醫等學院多元領域的綜合型大學深感榮耀，而「螺旋切削吸引刀」可望成為院方未來推展關節鏡醫療的重要關鍵利器，除能提升關節內病灶處置的精細度與效率外，亦有助於提升口鼻微創手術的安全性與手術視野清晰度，進一步降低術中風險、縮短恢復時間。

屏科大校長張金龍指出，獸醫教學醫院新增於屏東市區的城中院區後，隨著空間擴增、臨床業務量提升，原有軟式內視鏡與生理監測儀在使用頻率與配置上逐漸吃緊。受贈的新設備有效補足診療量能缺口，提升重症與高齡病患麻醉監測與內視鏡檢查即時性與周全性，這批設備的投入不僅擴充醫療資源，更代表屏科大獸醫臨床技術與教學能量的升級。

獸醫教學醫院院長林莉萱表示，新院區啟用後病患數量顯著增加，對臨床教學而言是非常珍貴的學習契機，同時也考驗醫療設備配置與運轉效率。軟式內視鏡在消化道與呼吸道疾病檢查中具有不可取代的角色，而生理監測儀則能有效監控高齡、危急或麻醉風險較高動物的生命徵象，提升診療安全。螺旋切削吸引刀的到位，讓內視鏡微創手術的醫療項目上更加完整，未來能提供更多元且精細的治療選擇。

捐贈高階動物醫療設備包含動物用螺旋切削吸引刀一組以及動物用生理監測儀兩台。（屏科大提供）

捐贈高階動物醫療設備包含動物用螺旋切削吸引刀一組以及動物用生理監測儀兩台。（屏科大提供）

國歡企業董事長陳良榮（左三）捐贈儀式由屏科大校長張金龍（右三）代表受贈，獸醫學院院長邱明堂（左二）、獸醫學系主任蔡宜倫（左一）、獸醫教學醫院院長林莉萱（右二）與師生共同出席見證。（屏科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法