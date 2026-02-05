首屆「金眷獎」頒獎 桃園市文化局喜獲2項佳績

首屆「金眷獎」頒獎，桃園市文化局喜獲「政府出版品獎」及「兒童及少年圖書獎」兩項佳績，文化局長邱正生（中）代表領獎。（桃園市文化局提供）

《眷村雜誌》（全國眷村文化保存聯盟）於2026台北國際書展（台北世貿一館）辦理首屆「金眷獎」頒獎典禮，桃園市政府文化局一舉榮獲「政府出版品獎」及「兒童及少年圖書獎」兩項大獎，展現桃園市在眷村文化保存、出版轉譯與閱讀推廣上的豐碩成果。

「金眷獎」旨在鼓勵出版界及文化實踐者，深入書寫與保存中華民國遷台歷史、眷村生活與文化脈絡，是首個以1949年後民國史與眷村文化為核心的全國性獎項，設有一般圖書獎、兒童及少年圖書獎、政府出版品獎及特別貢獻獎等四大類別。

文化局長邱正生表示，桃市文化局去年出版《眷村時代》及前年出版台灣眷村系列繪本《爺爺的寶藏》，分別榮獲「政府出版品獎」及「兒童及少年圖書獎」，其中，《眷村時代》一書由蔣竹山教授執筆，系統性的整理戰後台灣眷村的形成背景、生活結構與保存歷程，不僅深化社會大眾對眷村文化的理解，也展現地方政府將文化研究成果有效轉化為公共知識的重要示範。

繪本《爺爺的寶藏》是文化局推出台灣眷村繪本系列的第九冊，由作者洪佳如及繪者林家莉的筆下，帶出眷村家庭共同擁有的生命記憶，眷村繪本系列迄今累積出版11冊，以繪本結合走讀、校園推廣與教育活動，讓閱讀不只停留在書頁中，而是走進生活的場域，成為孩子生活的經驗，《爺爺的寶藏》獲獎，正是對這條長期耕耘之路最溫暖而有力的回應和鼓勵。

邱正生說，市府長期致力於眷村文化的保存與推展，除進行眷村文史調查、修復並保存珍貴軍眷紀錄，也持續活化眷村場域，辦理桃園眷村文化節等多元活動，並透過出版計畫深化文化記錄與傳承；未來文化局將持續以出版、閱讀與跨世代推廣為核心，深化眷村文化的公共理解，讓珍貴的歷史記憶在當代社會中持續被閱讀、被傳承、被使用，成為連結世代與城市文化的重要力量。

