    生活

    演唱會經濟夯 高流攜手大學打造音樂人才鏈

    2026/02/05 10:09 記者蘇福男／高雄報導
    高雄流行音樂中心與義守大學簽署產學合作備忘錄（MOU），高流將音樂產業第一線經驗導入校園，逐步建立穩定的人才培育機制。（高流提供）

    高雄流行音樂中心與義守大學簽署產學合作備忘錄（MOU），高流將音樂產業第一線經驗導入校園，逐步建立穩定的人才培育機制。（高流提供）

    高雄演唱會經濟夯，人才需求孔急，高雄流行音樂中心與義守大學簽署產學合作備忘錄（MOU），高流將音樂產業第一線經驗導入校園，逐步建立穩定的人才培育機制。

    高流執行長丁度嵐表示，隨著大型演出與音樂活動的蓬勃發展，高雄在流行音樂產業版圖中的能見度逐步提升，而人才培育仍是支撐產業永續發展的核心關鍵，2024年起，高流持續透過與大專校院合作，將音樂產業第一線的實務經驗導入校園，協助學生理解演唱會與音樂產業的完整運作樣貌，目前已與文藻外語、南台、樹德及台南應用科大建立合作關係，並有多位學生以實習生身分進入高流，參與演出製作、行銷推廣與舞台技術等相關實務工作。

    高流去年並與文藻外語大學合作開設「流行音樂產業實務」專業課程，邀請音樂展演活動策畫與執行、行銷公關及音樂產業經濟等領域專業講師到校傳授經驗，師生一致好評，該課程模式今年將延伸至台南科大，累積並深化教育合作經驗。

