馬公幼兒園管理不當遭裁罰 市代會副主席莊國輝要求園長下台負責

馬公市幼兒園管理疏失，遭裁罰37.2萬元。（馬公市公所提供）

針對馬公市立幼兒園評鑑缺失遭裁罰一事，馬公市民代表會副主席莊國輝表示，馬公市立幼兒園園本部、東衛分部、澎南分部因多項重大缺失，裁罰37萬2千元，原因涉及「進用未具資格者從事教保服務」、「班級師生比違反規定」及「5歲班未依規定配置教師」等核心事項，要求園長下台負責。

莊國輝指出，馬公幼兒園園本部進用未具資格者從事教保服務、班級師生比違反規定，裁罰12萬元；東衛分部進用未具資格者從事教保服務、班級師生比違反規定，另「5歲班未依規定配置教師」共裁罰12萬6000元。澎南分部進用未具資格者從事教保服務、班級師生比違反規定，另「5歲班未依規定配置教師」共12萬6000元，總裁罰37萬2000元。

莊國輝強調，3據點皆出現「幼生管理系統、教保資訊填報系統及現場資料無法完全契合」而被認定師生比不符法規；另有幼童交通車影像紀錄未附日期、未保存近2個月影像紀錄等安全管理問題；且責任通報流程未依《教保服務人員違法事件調查處理辦法》建立與公告。園本部另被指出教室照明不足需全園檢修，園本部及東衛分部亦未檢附或未提供固定式遊戲設施合格檢驗報告。

莊國輝提出3項具體訴求：不適任園長應立即下台、公所應在限期內提出「幼兒園缺失改善時程表」、37.2萬元裁罰，應公開說明罰鍰支應科目與簽核流程。市長必須拿出具體行動與清楚交代，讓家長安心、讓孩子安全、讓教育回到專業。

莊國輝要求馬公市立幼兒園長下台，盡速改善幼兒園軟硬體設施。（馬公市公所提供）

