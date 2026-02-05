為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    香菜控也崩潰？「香菜奶茶」試喝評價曝光 他露憂愁表情敲碗蔡英文

    2026/02/05 10:45 即時新聞／綜合報導
    台中市議員江肇國分享香菜奶茶試喝心得，並敲碗前總統蔡英文回覆。（本報合成，擷取自江肇國/Threads、資料照）

    台中市議員江肇國分享香菜奶茶試喝心得，並敲碗前總統蔡英文回覆。（本報合成，擷取自江肇國/Threads、資料照）

    全家便利商店近日推出話題新品「香菜奶茶」，主打香菜與奶茶跨界混搭，不僅點燃「香菜派」與「反香菜派」論戰，開賣後更立刻掀起網友實測潮，不少人直呼味蕾被挑戰，更有人敲碗「香菜控」前總統蔡英文親自試喝。

    民進黨台中市議員江肇國昨（4）日在Threads分享試喝影片，並標註蔡英文寫道：「那個…小英總統…這個真的是有社會共識的喝法嗎？我覺得好像不太是」還補充助理形容「喝起來有點像豬血糕的味道」。

    影片中，江肇國先聞飲料味道就露出眉頭緊鎖的表情且不斷搖頭，似乎在回答「這不是有社會共識的喝法」。貼文曝光後，不少網友留下蔡英文的香菜梗圖並敲碗本人現身，也有人回應「今天同事有買！香菜味真的太濃，我只喝了一小口...怕，香菜奶茶還是留給香菜英文喝」、「看來就算是可愛hello kitty的杯子幫忙也一言難盡」、「奶茶很好喝，香菜好吃，但是不要混在一起啊」、「這喝起來就是融化的花生捲冰淇淋」

    律師陳宇安也在臉書粉專「巴毛律師混酥團」分享實測經驗，她與同樣喜歡香菜的弟弟，跟其他3名香菜愛好者一起試喝，結果眾人喝完後表情一致「憂愁」。她形容，入口後舌尖會殘留明顯香菜尾韻，而那正是許多人最害怕的味道，幽默提醒「不要隨便亂喝」。

    在 Threads 查看

