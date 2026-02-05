觀光嚴峻仍不忘回饋！ 墾丁福華連30年「歲末送暖」

墾丁福華關心當地獨老達30年。（記者蔡宗憲攝）

儘管當前國旅市場面臨嚴峻挑戰，觀光產業寒風陣陣，但深耕在地的企業愛心始終不降溫。墾丁福華渡假飯店在農曆春節前夕，再度展開年度歲末關懷行動，由總經理張積光親自率領同仁走入墾丁里巷弄，探訪清寒獨居長者。這份堅持了近30年的「年度約定」，即便在旅遊景氣低迷之際也不曾中斷，讓地方長輩在寒冬中感受到實質的溫暖。

墾丁福華總經理張積光近日與飯店同仁逐戶拜訪里內長輩，不僅親手送上日常生活物資與賀歲紅包，更邀請恆春基督教醫院護理師隨行，為長者量測血壓並提供健康諮詢。為了增添年節喜氣，飯店休閒部同仁特別換上大紅旗袍向長輩拜年，現場歡笑聲不斷，許多老人家見到熟悉的飯店員工，宛如見到老朋友般，拉著手細數家常，場面溫馨。

請繼續往下閱讀...

「與長者的一年一會，早已成為彼此心中的默契。」張積光感慨表示，墾丁福華自開幕以來將近30年，關懷行動從未間斷。他坦言，這幾年旅遊產業面臨諸多考驗，從疫情的封境衝擊，到如今國旅熱度縮減的嚴峻挑戰，經營壓力確實不小，但「企業社會責任不能因為景氣好壞而打折」，走入社區、回饋在地，是飯店始終堅持的核心價值。

此次活動也得到墾丁里長劉琴鳴的大力協助，劉里長不僅細心排定探訪名單，確保資源落實到最需要的長者手中，更自掏腰包共襄盛舉。劉里長表示，在春節團圓前夕，飯店能持續走入基層陪伴長者，這份「實際到府」的關懷，對獨居長輩來說，心靈上的慰藉遠大於物質。

張積光強調，看見長輩們每年引頸期盼同仁到訪的身影，就是對飯店最大的肯定。他也期盼能藉此舉拋磚引玉，號召更多在地企業在觀光寒冬中仍能手牽手投入公益，共同守護恆春半島的弱勢族群，讓國境之南的溫暖人情味持續傳遞。

恆基為長者檢查。（記者蔡宗憲攝）

飯店業者關懷獨居長者。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法