    首頁 > 生活

    高雄車站彩色道路「更新還原」 工務局:更順更穩

    2026/02/05 09:44 記者王榮祥／高雄報導
    高雄車站彩色鋪面服務3年多。（工務局提供）

    高雄車站兩側的站東、站西路彩色鋪面，服務3年後功成身退，高市工務局今指出，農曆年前新裝上路，路面更平順、用路更安穩。

    因應帝冠式高雄車站回歸城市中線，車站兩側站東路及站西路形成環抱式路型，為提升車道辨識度與行車秩序，高市府自2023年起於此區導入彩色標線鋪面。

    工務局長楊欽富今指出，鑒於絕大多數用路人逐漸適應站區路型，加上事故率明顯下降，彩色鋪面階段性任務已達成，今年2月1日深夜完成全面更換為標準鋪面。

    楊欽富說明，高雄車站為城市重要門戶，車流與人潮龐大，僅以義交人員指揮難以有效指引用路人通行，因此自2023年起於站東、站西路採用彩色標線鋪面，經由事故資料回溯與調查分析發現，3年下來彩色鋪面以其鮮明、更加直觀的特性，已潛移默化養成民眾站區用路習慣，也有效減少事故發生。

    道工處補充，本次工程並與交通局、警察局協力合作，以夜間半半施工方式降低日常交通衝擊，於歲末年終之際為道路改頭換面，採用承載力與耐久性更佳的強韌材質換新鋪面，並重整加強交通動線與人本設計，不僅延長道路使用年限，妥善的交通引導規劃則能改善車流交織與突發衝突，路面更平順、用路更安穩。

    高雄車站旁彩色道路完成更新。（工務局提供）

    高雄車站旁道路更新路面。（工務局提供）

    高雄車站旁道路更新。（工務局提供）

