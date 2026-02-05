迎接超人力霸王降臨高雄 高市府攜13家百貨聯手「出招」

岡山樂購廣場特別推出戶外「福馬好運攏總來寶貝樂園」，除設置全台首創好運8米福馬裝置藝術外，更集結旋轉木馬、摩天輪及繞福小火車等多項遊戲設施，讓民眾能從南高雄一路玩到北高雄，感受高雄冬季的熱鬧氛圍。（經發局提供）

2026高雄冬日遊樂園2/7至3/1在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場，今年以「超人降臨港都」為主軸，為迎接力霸王、在地13家百貨公司將聯手出招。

高市經發局長廖泰翔表示，自2/7起、凡前往高雄在地各百貨公司，加入百貨指定好友，即可免費兌換冬日遊樂園限定貼紙／頭套乙份，消費滿額還可加碼兌換限定一卡通，各百貨更有各自加碼推出優惠及活動，讓民眾從愛河灣一路玩到百貨公司，享受高雄限定的娛樂體驗。

SOGO百貨高雄店推出「SOGO呷超霸攻略」，凡持攻略刊物至SOGO百貨高雄店即可免費兌換限量「667滑輪溜冰場VIP溜冰券」乙張，並於指定餐廳用餐享專屬優惠。

SKM Park Outlets高雄草衙推出「冬日歡樂購 超人們~出動！」主題活動，搶搭春節連假返鄉與旅遊人潮，規劃多元親子互動內容，打造適合全家大小走春、遊玩與購物的一站式場域。

岡山樂購廣場推出「北高雄最大遊戲嘉年華」，除設置全台首創好運8米福馬裝置藝術外，更集結旋轉木馬、摩天輪、飄移海盜船、復古雙翼飛機及繞福小火車等多項遊戲設施。

大立百貨身穿超人／怪獸相關造型即可至湯姆熊櫃台免費兌換代幣5枚，大遠百出示2026冬日遊樂園周邊小物或穿著超人相關造型即可享指定品牌優惠，漢神巨蛋漢神Plus APP會員條碼、2026冬日遊樂園活動現場合照社群打卡（或相關IP裝扮照片並標註漢神巨蛋官方帳號）及館內不限金額消費發票可兌換「驚喜好禮」，漢神百貨全館購買「超人力霸王」相關商品消費滿500元，即贈精美好禮乙份。

更多資訊與優惠內容歡迎至各家百貨官網、經發局「高雄會展網」（https://pse.is/8nupwv）及經濟發展局FB與IG查詢。

高市經發局與在地13家百貨公司聯手推出「冬日歡樂購」活動。（記者王榮祥翻攝）

SOGO百貨高雄店特別推出「SOGO呷超霸攻略」，凡持攻略刊物至SOGO百貨高雄店即可免費兌換限量「667滑輪溜冰場VIP溜冰券」乙張，並於指定餐廳用餐享專屬優惠，歡迎大家至冬日遊樂園服務台索取！（經發局提供）

