高捷貓站長蜜柑變身「防衛隊員」引領遊覽高雄特色景點

高捷貓站長蜜柑變身超人力霸王的防衛隊員。（翻攝高捷官網）

從朝天宮到外太空，高雄捷運貓站長蜜柑以超人力霸王「防衛隊」造型亮相，還揪高雄熊一起變裝，一起痛擊大怪獸。

高捷為蜜柑新造型編寫一段劇本，為呼應超人力霸王來高雄，蜜柑與高雄熊化身小學徒，慕名求教超人氣霸王各項戰技，結果遇到怪獸來襲時，還是要靠最強的超人力霸王來拯救地球，蜜柑跟高雄熊則只顧著追著烤小卷怪獸跟燒烤蝦怪獸跑、還玩遍高雄，真的是怪獸挑軟的吃。

請繼續往下閱讀...

高捷指出，兩位小學徒沒幫上力霸王的忙，卻也成功地引領大家遊覽高雄特色景點，間接貫徹兩位中心思想「You Fight, We Play」!

高捷預告，超人力霸王、蜜柑、高雄熊等三大人氣角色，本週六將集結高雄冬日遊樂園，為鼓勵粉絲參與這場盛會，2/7~3/1將推出冬日限定戰利品，包括活動限定紀念章（活動期間憑活動集章冊完成集章可兌換專屬紀念一卡通乙張，R9中央公園站、R10美麗島站、R16左營站、O1哈瑪星站、O2鹽埕埔站、O10衛武營站）、活動限定集章/集卡冊、一卡通盲包-單卡（共5款）、一卡通盲包-套卡（共5+1款）、聯名周邊商品（帆布袋、飲料袋、壓克力吊飾扭蛋等）。

現場還有超人力霸王現身高雄限定拍報機，可以獲得與超人合影的海報乙張 ，集章/集卡冊活動詳情可上網https://pse.is/8p3ag7 。

蜜柑與高雄熊一起加入防衛隊，推出冬日限定戰利品。（翻攝官網）

蜜柑與高雄熊共同推出冬日限定戰利品。（翻攝官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法