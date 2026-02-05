為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    虎尾燈會萌翻！甜甜圈虎、搖搖馬 大人小孩都搶拍

    2026/02/05 08:39 記者黃淑莉／雲林報導
    虎尾燈會主燈「虎哩順順馬上好年春」。（記者黃淑莉攝）

    虎尾燈會主燈「虎哩順順馬上好年春」。（記者黃淑莉攝）

    2026虎尾燈會啟動了，今年主燈區在虎尾糖廠對面同心公園及鐵橋周邊、副燈區則在糖廠媽福安宮。鎮長林嘉弘表示，今年燈會每個主題都融入代表虎尾的IP「虎尾虎」、馬年及糖都文化，讓大家感受甜蜜幸福感。

    今年適逢台糖80週年，虎尾糖廠是全台唯二還在製糖的糖廠，更是唯一僅存五分車載運甘蔗的地方，公所特別把虎尾燈會移師到糖廠周邊辦理，主燈區設計融入方糖、鐵軌、甘蔗及虎尾重要農產洋桔梗等意象。

    林嘉弘指出，主燈「虎哩順順馬上好年春」，一匹金馬在盛開的洋桔梗花海中奔騰，糖晶湧泉台座代表虎尾製糖歷史也寓意步步高升。「虎尾尾」身上套著甜甜圈造型的呼啦圈，十分討喜可愛。「童趣搖搖馬」以童年搖搖馬為靈感，結合五分車鐵道意象，大人小孩看到都搶著拍照。

    林嘉弘說，副燈區在福安宮，結合糖廠媽祖意象，設置傳統廟埕牌樓、平安橋及祈福燈籠海，亦獨創祈福輪結合祈福燈組巧思，讓賞燈的民眾過平安橋、轉祈福輪，馬年平安轉運一整年。

    林嘉弘表示，燈會期間也是糖廠製糖期，歡迎民眾來虎尾賞燈、追火車、感受空氣中的糖味，更別忘了品嘗在地美食，大年初一至初六期間，主燈區還安排多場定點表演與互動活動，讓返鄉過節鄉親及遊客在不同時段皆能享受豐富多元的活動內容。

    虎尾燈會「虎哩平安」燈區。（記者黃淑莉攝）

    虎尾燈會「虎哩平安」燈區。（記者黃淑莉攝）

    童趣搖搖馬以童年搖搖馬為靈感，十分受大人小朋友喜愛。（記者黃淑莉攝）

    童趣搖搖馬以童年搖搖馬為靈感，十分受大人小朋友喜愛。（記者黃淑莉攝）

    身上搭配甜甜圈造型的呼啦圈的虎尾虎，吸引許多民眾搶拍。（記者黃淑莉攝）

    身上搭配甜甜圈造型的呼啦圈的虎尾虎，吸引許多民眾搶拍。（記者黃淑莉攝）

    光馳天馬，象徵虎尾土地上活力與希望。（記者黃淑莉攝）

    光馳天馬，象徵虎尾土地上活力與希望。（記者黃淑莉攝）

