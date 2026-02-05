週末寒流襲台！ 氣象粉專：北部平地低溫下探10度

氣象粉專天氣風險指出，今天至週五白天天氣穩定偏暖；週末顯著轉冷，北部至東北部平地約10至13度。（資料照）

中央氣象署預報，今天（5日）各地及離島大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天至週五（6日）白天天氣穩定偏暖；週末顯著轉冷，北部至東北部平地約10至13度，海拔3000公尺以上高山可能出現短暫降雪。

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中表示，今天台灣各地天氣相對都還是比較穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，各地高溫約24至30度，低溫約15至20度，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。

林孝儒說，週五白天北台灣率先轉為多雲到陰、局部短暫陣雨。晚間北部至東部轉為陰雨，雨勢與範圍擴大，北海岸偶有較大雨勢；中南部多為晴到多雲。白天各地高溫較今日回落約2至3度，晚間起北東部低溫降至14至15度，中南部約16至20度。

林孝儒分析，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部與東部陰有短暫陣雨；中南部多雲或局部陰，降雨以山區為主。各地明顯降溫，最冷時段落在週六（7日）夜間至下週一（9日）清晨，北部至東北部平地約10至13度，中南部平地約11至14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。海拔3000公尺以上高山可能出現短暫降雪、霰與結霜。

林孝儒表示，下週一白天至週二（10日）為冷空氣減弱空檔，各地轉晴、低溫緩回升但仍偏涼。下週三（11日）起另一波東北季風或大陸冷氣團可能南下，北東部再轉陰雨、溫度下滑；目前研判下週五（13日）至下週末可望再度轉為高壓迴流的穩定晴朗天氣，農曆年前整理規畫可好好把握。

最後林孝儒提醒，週末至下週一各地寒冷，務必提前做好保暖與低溫防範。此外第2號颱風西望洋（Penha）目前位於菲律賓東方洋面，預估週末登陸菲律賓後進入南海快速減弱消散，對台灣沒有天氣影響。

