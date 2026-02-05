為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北2600多間教室活化融入社區 設托嬰中心、銀髮俱樂部

    2026/02/05 08:34 記者黃子暘／新北報導
    新北市教育局長張明文指出，市府自2012年起跨局處盤點校園餘裕空間，透過整合與彈性運用，已累計活化2600多間教室。圖為大觀國中非營利幼兒園。（新北市教育局提供）

    新北市教育局長張明文指出，市府自2012年起跨局處盤點校園餘裕空間,透過整合與彈性運用,已累計活化2600多間教室。圖為大觀國中非營利幼兒園。(新北市教育局提供)

    為滿足民眾對公共托育與社福設施的需求，新北市教育局長張明文指出，市府自2012年起跨局處盤點校園餘裕空間，透過整合與彈性運用，已累計活化2600多間教室，包括設置托嬰中心、銀髮俱樂部等，讓校園不只有學習功能，更延伸成為社區可近、可用、可依靠的公共服務場域，也使得公共資源得以被善用、回應民生需求。

    張明文表示，新北市累計已活化2600多間教室，其中運用學校空間設置55處公設民營托嬰中心，照顧2600多位0至2歲嬰幼兒。透過既有空間再利用，提升校園場域效益，也協助家庭就近獲得托育支持，減輕家長育兒照顧壓力與負擔。

    教育局說，目前新北校園內已設有多項社會福利空間，除托育服務、公辦及非營利幼兒園外，也陸續導入銀髮俱樂部、樂齡中心、社區共讀站、公共親子中心等多元功能，逐步形塑跨世代共學共融環境。

    教育局指出，新北市將持續以「全力盤點、精準設置」為原則，定期檢視校園空間使用情形，並依人口結構變化滾動調整配置策略，讓每一項空間活化案例都能兼顧教育本質、校園安全與社區需求。

    新北市教育局長張明文指出，市府自2012年起跨局處盤點校園餘裕空間，透過整合與彈性運用，已累計活化2600多間教室。圖為文化國小社區共讀站。（新北市教育局提供）

    新北市教育局長張明文指出,市府自2012年起跨局處盤點校園餘裕空間,透過整合與彈性運用,已累計活化2600多間教室。圖為文化國小社區共讀站。(新北市教育局提供)

