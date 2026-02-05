彰市新地標！彰基71.3米長玻璃廊道 搶先開箱揭神秘面紗

彰基「沐恩廊道」銜接總院與教學研究大樓，全長71.3米。（記者湯世名攝）

彰化基督教醫院銜接總院與教學研究大樓的人行天橋今年1月完工，是彰基創院130年來第一座人行天橋，並命名為「沐恩廊道」；這座由71片帷幕玻璃、94支香杉集層木構築成的廊道，全長71.3公尺、寬6公尺、高5.1公尺，全玻璃帷幕造型壯觀雄偉，被地方譽為「彰化市新地標」，最快3月啟用；廊道內部也在今天（5日）搶先開箱，對外揭開神秘面紗。

彰基指出，全長71.3公尺的沐恩廊道有2層樓高度，橋體採鋼結構組成，帷幕玻璃數量多達71片，廊道內懸掛玻璃上的香杉集層木則多達94支，做為裝飾用途；室內空間部分，天花板至地坪高度為3.3公尺、寬度4.2公尺。

沐恩廊道除了銜接兩棟院區大樓，也設有對外出入口，最快3月啟用，將提供迅速安全通道，讓患者、家屬及員工放心通行。

這座天橋橫跨長年被列為交通事故熱區的旭光路與博愛街口，玻璃帷幕造型的人行天橋正式「露臉」後，夜晚試燈時大放光明，路過民眾都直呼「壯觀、漂亮」，還有人表示啟用後要上去走走看嘗鮮，體驗穿越旭光路上空的感受。

早在2003年，彰基董事會即通過興建人行天橋的構想，卻因都市道路條件、交通維持、法規審查與多方協調等問題，歷經4任院長也無法克服而一再延宕，直到8年前，總院長陳穆寬就任後積極拜會地方溝通，並且由知名的台灣世曦協助工程規劃，展現強大的行政魄力才突破萬難。

彰基人行天橋明亮寬敞，夜晚大放光明。（記者湯世名攝）

彰基沐恩廊道最快3月啟用。（記者湯世名攝）

彰基人行天橋內部以94支香杉集層木造景。（記者湯世名攝）

彰基人行天橋被地方譽為彰化市新地標。（記者湯世名攝）

