彰化人崩潰！中興莊開園再跳票趕不上過年 工程拖延真相曝

彰化中興莊文創園區修復工程一再延宕，民代抨擊縣府行政效率不彰。（楊子賢服務團隊提供）

曾作為去年台灣設計展熱門展區的彰化市中興莊文創園區，原定今年農曆年前正式開放，不料工程再度延宕，確定趕不上今年春節觀光潮。縣議員楊子賢與服務處主任黃唯軒長期關注此案，他們抨擊縣府活化進度慢半拍，嚴重辜負縣民期待，要求縣府應公開道歉。

中興莊因修復延宕，設計展期間僅能採取部分開放應急。楊子賢指出，縣府本應乘勝追擊，如今年前開園再度落空，不僅辜負青創業者期待，更讓關閉園區形同「養蚊子」。目前工程仍處初驗階段，正式點交預計要到2月之後，ROT案最快3月才能正式簽約，簽約只是10個月整備前開端，這意味著最能帶動人潮的春節假期，中興莊將完全無法發揮觀光效益。

黃唯軒指出，當地居民期盼活化已久，大家不希望看到園區「開了又關」，進展龜速，文化局應確保未來營運廠商能及早進駐，讓園區蛻變一次到位。

對此，彰化縣文化局表示，中興莊修復計畫因增加第三期範圍，工程規模擴大，且涉及電線地下化、天然氣管線遷移等跨機關協調，加上天候影響，導致進度落後。

文化局坦言，承包商工地管理不夠積極也是主因。當時為配合設計展，採取「分段完工」策略，優先完成佈展區，而旅宿空間及周邊景觀則暫緩施作。目前文化局已對進度落後的廠商開罰違約金，並督促缺失改善，待完成驗收點交，會儘速交由ROT營運單位整備經營。

楊子賢強調，彰化需要的是具執行魄力的建設，針對時程一再跳票，縣府應向滿懷期待的縣民說明詳細進度並道歉，避免讓文創園區被貼上行政效率不彰的負面標籤。

縣議員楊子賢（右）和服務處主任黃唯軒（左）長期關心青創發展。（楊子賢服務團隊提供）

彰化中興莊文創園區施工封閉中，來不及趕在今年農曆年前重新開放。（楊子賢服務團隊提供）

彰化中興莊文創園區工程規模擴大，進展卻一再延宕，引發民代關切。（楊子賢服務團隊提供）

