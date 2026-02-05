中捷綠線延伸綜規期末報告已審完 預計3月底前送交通部審查

中捷綠線延伸已完成綜規，第一季送交通部審查。（記者蘇金鳳攝）

中捷綠線延伸一直是台中人非常期待的捷運路線，目前中捷綠線的綜合規劃期末報告審查已在去年完成，捷運工程局目前已送到捷運推動小組審查，若通過後再送議會核備，預計今年的第一季就可提報交通部。

至於彰化的進度，捷工局表示，也是同步在進行，彰化縣政府目前持續都市計劃的程序進行。

中捷綠線延伸大坑及彰化，規劃為往北延伸2站，分別為大坑經補庫、松竹軍功路口，長約2.481公里，往南到彰化共6站，長7.457公里，在台中市部分有成功嶺大門口西側、中山榮泉路口，到彰化則是走中山路有4站，分別為彰興金馬路口、中山金馬路口、中山台化街口、台鐵金馬站。

由於中捷綠線會延伸到大坑，而大坑每年有250萬登山客，假日就有大量的車潮及人潮，愛登大坑的民眾假日常苦於一位難求，若中捷綠線延伸到大坑早日通車，就可解決車流問題。

捷工局表示，預計3月底前就會中捷綠線延伸線的綜合規畫期末報告送交通部，將是再往前邁一步。

中捷綠線延伸綜合規劃今年3月底送交通部審查。（捷工局提供）

