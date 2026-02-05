今明回暖高溫逾28度！氣象專家：週六急凍恐跌破6度

「林老師氣象站」指出，強冷空氣預計於週六至下週一報到，此波強冷空氣強度評估至少在強烈大陸冷氣團等級，最冷時段會落在下週日至一這段期間，且週日有機會再升級為寒流。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今晨各地明顯回溫，預估白天各地高溫在28度以上，但早晚偏涼，除北部外包含中南東的日夜溫差在15度以上。明晚鋒面接近、北台變天，週六氣溫遽降、愈晚愈冷，強冷空氣影響持續至下週一，甚至可能到下週二上午，其中中部以北降溫最有感，平地低溫下探至6度以下，且成為今年以來第2波「寒流」的機率很高。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，由各國數值模式模擬結果顯示，強冷空氣預計於週六至下週一報到，前後延時3至3.5天。其中美國模式預測結束時間延至下週二上午。此波強冷空氣強度評估至少在強烈大陸冷氣團等級，最冷時段會落在下週日至一這段期間，且週日有機會再升級為寒流。各地氣溫普遍下滑，中部以北、基隆及宜花地區最有感，低溫降至10度以下區域範圍持續擴大。

「林老師氣象站」表示，此波強冷空氣先濕冷、後轉乾冷；尤其是在下週日、一之後，環境水氣逐漸減少，西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探6度以下，請多加留意安全防範，注意溫度變化趨勢。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨低溫明顯回升，各地低溫約在12至15度。今、明各地晴朗穩定、容易起霧，東半部偶有零星飄雨的機率；白天陽光下「暖如春」、各地高溫皆在28度以上，早晚偏涼。日夜溫差皆很大。今日各地區氣溫如下：北部15至28度、中部15至30度、南部15至30度、東部12至28度。

吳德榮表示，明晚鋒面接近、北台變天。週六氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部轉有局部短暫雨的機率。下週日、一漸轉乾、各地寒冷；下週日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮說明，週六至下週一歐洲及美國模式皆顯示，台北測站有觸及10度、而為入冬曁今年以來第2波「寒流」的機率很高；本島平地低溫可降至6度以下，應作好防寒的準備。下週日清晨至下午、零度線高度降至1200公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山約降至1度左右，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

吳德榮提到，下週二白天起至週三上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，清晨部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫。下週三下午起另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降、仍偏冷。下週四各地轉晴時多雲，氣溫略升。下週五、六各地晴朗穩定、回暖如春。

此外，原位於菲東的熱帶低壓已於昨晚發展成輕颱「西望洋」，最新氣象署預測顯示，其向西南西進行，今晚登陸「民答那峨」北部，再進入南海，逐漸減弱為熱帶低壓，維持「2月颱不侵台」的宿命。

