流浪到台南！7旬老翁借住牛舍近10年

73歲的高雄黃姓老翁來台南工作，輾轉流落至仁德的成功里，僅靠簡單農務謀生，借住當地牛舍近10年，克難度日，由於空間簡陋，社區、公所與民代等今天動員人力，幫忙整理環境，除舊佈新，並致贈床具、睡袋、白米、泡麵等物資與食品，讓他可以溫暖過春節。

成功里長鄭晴而表示，黃男目前由附近栽種玉米、花生的園主聯合雇請，負責巡視、鋤草等農務，等於是打零工維生，收入微薄，因為穿著簡樸，時常不修邊幅，一度讓人誤會是街友，其實他借住田地旁的牛舍已近10年之久，安分守己。

之前黃男出車禍，鄭晴而協助就醫、調解，才得知他處境堪憐，居住環境髒亂，因此先向議員吳禹寰陳情，幫忙媒合廠商進行房舍加固、線路修繕，並安裝抽風機、設置開關插座等，供應日常生活基本的水電需求。

牛舍位於成功里最東邊的南勢園聚落，當地人煙稀少，由於農曆春節將至，鄭晴而協助募集物品，今天也帶領地檢署社會勞動役進行環境清理，讓黃男的居住空間更整潔，吳禹寰、仁德區公所也前往關懷，結合各界資源，寒冬送暖。

今天送抵牛舍的生活物資，包含了床具、墊子、枕頭、睡袋、溫水瓶、萬用櫃，還有白米、泡麵、乾糧，加上熱心民眾贊助的現金3千元，大家也幫忙將帆布舊換新，仁德區長許博森也與志工一起協助整理環境，並張貼春聯，讓黃男歡喜迎新。

