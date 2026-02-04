為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄博田醫院也爆廠商執刀 衛生局重罰醫院、醫師各50萬元

    2026/02/04 19:59 記者許麗娟／高雄報導
    高雄博田國際醫院遭爆讓無照廠商進入手術室內執刀，衛生局對醫院重罰50萬元。（記者許麗娟攝）

    台中榮總醫院爆發讓廠商進手術室代刀爭議，高雄博田國際醫院今（4）日也爆出院長謝榮豪手術時，讓無照廠商替病患動刀。衛生局今已介入調查，對博田醫院、醫師謝榮豪重罰50萬元，謝並移付醫師懲戒；涉執行執刀的廠商人員將移送司法機關偵辦。

    博田醫院院長謝榮豪本身是脊椎、神經外科醫師，今遭爆料2023年10月為1名80多歲婦人進行腰椎間盤手術時，不僅廠商人員全程在手術室內，手術到一半還刷手上手術台。

    高雄市衛生局指出，經初步調查，謝姓醫師自承於2020年起即允許醫療器材商人員於手術室內量測連結橫桿及混合骨水泥等行為，因此依醫療法108條裁處醫院最高50萬元罰鍰，並暫停謝姓醫師手術排程1個月進一步調查釐清；針對謝姓醫師依醫師法裁處最高罰鍰50萬元整並移付醫師懲戒；涉執行醫療行為之廠商人員移送司法機關偵辦。

    衛生局表示，依據《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元至150萬元罰金。另依同法第28條之4規定，醫師聘僱或容留違反第28條規定之人員執行醫療業務，處10萬至50萬元罰鍰。

    另依據醫療法第108條規定，醫療機構容留違反醫師法第28條規定之人員執行醫療業務，處5萬至50萬元罰鍰，並得按其情節就違反規定之診療科別、服務項目或其全部或一部之門診、住院業務，處1個月以上1年以下停業處分或廢止其開業執照。

    博田醫院院長謝榮豪遭爆讓廠商在手術室內執刀，衛生局重罰50萬元並停刀1個月接受調查。（擷取自博田醫院網站）

