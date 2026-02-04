惠蓀林場登全台「TOP 10」熱門步道 櫻花陸續盛開了

興大惠蓀林場櫻花陸續綻放。（圖：興大提供）

春節連假將至，民眾闔家出遊多，中興大學指出，位於南投的惠蓀林場的林場步道，去年入榜「全台熱門步道TOP 10」，近期櫻花陸續盛開，配合民眾年節出遊，春節期間，每日上午9點及下午1點30分，林場安排專人進行生態解說導覽，遊客無須事先報名，於能高山莊服務中心集合即可參加。

惠蓀林場隸屬中興大學農資學院實驗林管理處，興大指出，惠蓀林場近期櫻花陸續盛開，粉嫩花海點綴層層山林，為園區披上春意盎然的景致，成為不少民眾規劃走春行程的熱門選擇。

請繼續往下閱讀...

興大指出，除了賞櫻拍照，惠蓀林場向來以豐富多元的森林步道聞名，園區內設有多條難易度不同的健行路線，無論是輕鬆散步、親子同行，或想挑戰較長距離健行的戶外愛好者，都能找到適合的行程，去年林場步道更入榜「2025年全台熱門步道TOP 10」，顯示其在自然景觀、生態環境與遊憩品質上的高度吸引力。

興大指出，惠蓀林場春節期間初一至初三訂房率已達9成，每晚於大草原辦理「希望之樹」賞燈活動；大年初四（2月20日）晚間，則邀請西伯米達部落樂團舉辦星空音樂會，與遊客一同熱鬧迎新春。此外，林場亦同步推出贈苗活動，民眾於惠蓀林場官方粉絲專頁按讚或留下 Google 五星評論，即可獲得原生苗木乙棵。

另於春節期間，每日上午9點及下午1點30分，林場安排專人進行生態解說導覽，遊客無須事先報名，於能高山莊服務中心集合即可參加；配合春節期間，林場同步推出咖啡及月桃純露產品促銷優惠，服務中心亦販售原木手作新春釘線畫，增添節慶氣氛。

興大實驗林管理處指出，春節期間走訪惠蓀林場，不僅能欣賞櫻花美景、健行森林步道，更能透過實際消費行動，支持永續林業與責任生產，並為環境保育盡一份心力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法