武陵櫻花季交通聯票賣光光 可搭台中865公車到梨山轉乘賞櫻專車

武陵櫻花季2月13日開始，民眾可搭台中865路公車到梨山，再轉乘賞櫻專車前往。（台中市政府提供）

武陵櫻花季2月13日開始，台中市政府交通局1月20日推出開放預購的「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，限量席次已全數售罄，想上山賞花民眾可搭865路公車到梨山，再轉乘「梨山-武陵農場」賞櫻專車上山。

交通局長葉昭甫指出，市府推動智慧交通，「台中Go」平台也全面升級，首度將市區公車、865區公車預約、梨山及武陵賞櫻接駁專車與武陵農場門票整合於同一平台，打造「一站式」購票服務，民眾透過手機即可完成交通與門票規劃，節省購票時間，不必自行安排行程，欣賞粉紅花海更加輕鬆便利。

交通局說，持有台中Go武陵賞櫻聯票的旅客，可於48小時內不限次數搭乘台中市的市區公車，從市區到谷關，彈性安排住宿行程，隔天上午再搭乘865區公車上梨山，轉乘賞櫻接駁專車直達武陵農場，透過公車、接駁車與門票的便利連結，民眾能依個人需求規劃1至2天的賞櫻小旅行，有效降低山區交通負荷，提升整體旅遊品質。

不過，「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」已全數售罄，交通局建議，民眾若未購得武陵櫻花季交通聯票，可利用大眾運輸到武陵農場賞櫻，例如搭乘市公車865路到梨山，再轉乘「梨山-武陵農場」賞櫻專車上山。

