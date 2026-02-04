為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    探視南苗市場砍警案傷者 鍾東錦：醫療費由苗栗縣府扛責

    2026/02/04 19:10 記者蔡政珉／苗栗報導
    鍾東錦（右1）探視南苗市場砍警案傷者。（苗縣府提供）

    鍾東錦（右1）探視南苗市場砍警案傷者。（苗縣府提供）

    40歲鍾姓男子今天早上在苗栗縣苗栗市南苗市場持刀，嚇壞不少民眾，警方獲報後前往處理，但鍾男不顧警方噴辣椒水逼近員警，砍傷一名員警後遭另名員警開槍擊中，鍾男送醫後搶救不治。此事引發關注，苗栗縣長鍾東錦今天下午前往探視受傷員警與當時見義勇為的羅姓市民傷勢。鍾東錦強調，警局、警察的行為是恰當的，至於員警及民眾的醫療等費用將由縣府扛起責任，在此要感謝社會大眾捐助社會處急難救助金等相關補助，縣府將利用資源做最妥善的處理。

    被鍾男砍傷的朱姓員警因頭頂出現約10公分撕裂傷，目前入住苗栗醫院加護病房接受後續治療；當時在現場協助壓制鍾男的熱心羅姓男子因左手被流彈打中送醫，大千醫院長徐千剛說，羅男左手有骨折，開刀順利，術後必須復健約3到半年即可完全康復。

    鍾東錦提及，經縣府團隊調閱相關資料，鍾男患有精神障礙，但有一段時間未去看診；鍾東錦強調，家中有精神障礙或情緒控制不穩的人，家人要先接納，並讓心衛中心、各大院所、衛生所、衛生局等相關單位協助，該就醫就要就醫。

