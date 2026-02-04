好甜！農改場小番茄競賽平均糖測近11度 前6名這縣市包辦

台南區農業改良場舉辦小果番茄競賽，90位栽培達人報名參加。（記者吳俊鋒攝）

台南區農業改良場舉辦的第15屆小果番茄競賽今天登場，多達90位栽培達人參加，最遠來自桃園市，競爭激烈，糖分測試平均近11度，香甜可口。下午成績出爐，1冠、2亞、3季軍前6名都由嘉義縣包辦。

2026健康優質設施小果番茄競賽在農改場行政大樓禮堂舉行，來自桃園、台中、彰化，以及雲嘉南地區的栽培達人，不畏颱風與高溫等環境考驗報名參加，由5位產官學的專家擔任評審，秉持「寧缺勿濫」原則，品質未達標準者獎項得從缺，以維護公信力，建立市場口碑。

場長陳昱初表示，希望透過競賽的方式，嚴格把關，遴選出安全與風味兼具的優質小番茄，讓消費者更容易買到吃出營養、健康的好產品；依照口感與風味、外觀或色澤、果實大小整齊性，以及重量、糖度等進行評比，分數加總後，取冠軍1位、亞軍2位、季軍3位，以及佳作10位。

其實台南農改場已於比賽前的1月下旬，派員至果園查核參賽者份與用藥紀錄，並進行田間衛生審查，同時取樣進行殘毒檢測，超標則淘汰，未驗出者，評鑑總和再加2分，以資鼓勵，全力推廣食安。

陳昱初強調，小番茄產業要在市場上建立穩定口碑，關鍵不只有甜度，安全、外觀一致性與整體風味表現等更為重要，透過競賽建立公開、透明的評鑑制度與品質標準，引導農民精進田間的栽培、管理。

陳昱初說，公布得獎名次，並表揚其優異栽培技術，期能帶動產業持續精進，強化市場競爭力，競賽也利於推動可溯源、可驗證的產銷流程，讓安全與風味成為共同遵循的標竿，提升品牌價值與消費信任。

競賽結果揭曉，冠軍由王俊猛榮獲，亞軍為邱建成與吳忠恩，季軍則是林明璋、林佳民、周嘉鴻；今年新增「輔導單位績優獎」，鼓勵團體投入小果番茄的產業發展，由太保市農會奪得。

台南區農業改良場舉辦小果番茄競賽，專家學者仔細評選。（記者吳俊鋒攝）

