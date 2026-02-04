把握明天好天氣！週五晚變天 週末冷空氣升級寒流、下探9度

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

把握明天好天氣，週五晚上會開始變天！中央氣象署預報，明天天氣和今天一樣穩定、溫暖，但週五（6日）晚上開始有鋒面和冷空氣接力報到，氣象署已將週末這波冷空氣升級為「寒流」，最低溫9度，部分沿海、空曠和近山區的地方還會再低1到2度。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天和週五的白天都是好天氣，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，但傍晚到入夜後有一道鋒面通過，加上冷空氣侵襲，降雨範圍擴大。

「這波冷空氣已經達到『寒流』等級，各地低溫僅9度到12度，甚至可能更低」，曾昭誠說，週六（7日）起受到鋒面通過及寒流南下影響，北部、東北部及東部地區有短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，直到週日（8日）水氣才會慢慢減少。

曾昭誠指出，週末這波寒流最冷的時刻會落在週日到下週一清晨，各地低溫普遍在9度到12度之間，僅台東是13度，而部分沿海、空曠和近山區的地方，低溫會再低1到2度，降溫會非常有感。

曾昭誠表示，這波寒流是入冬以來的第二波，要到下週二（10日）白天起才會緩慢回暖，但仍有輻射冷卻效應影響，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

曾昭誠表示，下週三（11日）又有另外一波冷空氣南下，強度介於東北季風和大陸冷氣團之間，預計在下半天報到，屆時北部及東北部氣溫稍下降；北部、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣。

