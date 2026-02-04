捷運三鶯線噪音影響住家學校 廖宜琨要求全線設全罩式隔音牆

捷運三鶯線預計今年內通車，但噪音問題引發民怨，新北市議員廖宜琨今（4）日前往進行噪音相關會勘。（廖宜琨辦公室提供）

捷運三鶯線預計今年內通車，但噪音問題引發民怨，新北市議員廖宜琨今（4）日前往進行噪音相關會勘。廖宜琨質疑，現場噪音測試方式與實際列車行駛狀況落差大，疑有「美化數據」之虞，他也要求全線設置全罩式隔音牆，降低對沿線校園、住家的影響。捷運工程局回應，絕無數據失真，已在列車密集測試期間，委託公正第三方噪音測量廠商針對300個測量點進行持續24小時的完整監測，車輪旋削後，民眾反應噪音已大幅減少。

廖宜琨質疑，現場進行的噪音測量與一般測試、試營運期間所量測到的噪音數值明顯不符，無法真實反映列車在高頻率行駛下對民眾造成的影響，若測試時段刻意避開列車密集行駛時間，所得數據自然偏低失真，無助於改善問題；鶯線行經三峽國中，該校校長在會勘過程中反映噪音明顯影響教學環境，尤其在考試期間容易干擾學生專注力，已影響學生受教權益。

廖宜琨說，噪音測試應改在列車行駛頻率較高的尖峰時段進行，並納入夜間及凌晨等外部環境噪音相對較低的時段，才能真實呈現狀況，且測試單位應由環保局或具公信力的第三方噪音測試廠商進行，並將測量完成數據以「24小時完整監測」方式公開呈現；改善對策方面，應全線設置全罩式隔音牆，有效阻隔列車行駛噪音，絕不能抱持先通車再說的心態，否則後續可能因反覆修改、追加工程而浪費更多納稅錢。

捷運局回應，在列車密集測試期間，委託公正第三方針對300個測量點進行持續24小時的完整監測；先前因緊急煞車導致車輪失圓出現異音，車輪旋削後實測降低超過10分貝，三鶯線契約降噪標準也要求要比法規低5分貝進行規劃，捷運局針對噪音敏感等區域已進一步研議個別精進方案。

