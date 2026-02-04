彰化家扶兒訪101 「一日導遊」賈永婕：勇敢做夢、全台灣都會幫你們

台北101董事長賈永婕與彰化家扶兒合影留念。（彰化家扶中心提供）

台北101董事長賈永婕成功操盤艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀爬挑戰，讓台灣再次被國際看見，今天（4日）親迎到訪的彰化家扶中心40位家扶兒。賈永婕表示，我們不一定要像Alex一樣爬牆，但每個人心中都要有一座想要征服的山，只要勇敢做夢，全台灣都會幫你們！

賈永婕今天當起彰化家扶兒的「一日導遊」，親自在觀景台迎接，一起與家扶兒看看Alex徒手攀爬台北101所看到的台北城景色，並與參訪團合照，所有人都大喊「哇！女神本人好漂亮！」

賈永婕說，台北101是台灣的門面，我們不只是追求高度，更希望能夠追求溫暖。就像每個人的心中都有一座想要征服的山，勇敢做夢，全台灣都會幫你們！

彰化家扶主任王震光表示，這次利用寒假期間，帶著來自芬園偏鄉40位家扶兒少到台北一日遊，感謝高鐵彰化站的慷慨贊助免費車票，台北101觀景台也提供專屬優惠方案，讓家扶兒少能夠登上位於89樓城市環景360與88樓風阻尼球觀賞區；連鎖服飾領導品牌NET，也為家扶兒準備價值2000元的服飾提貨券，更感謝立法委員黃秀芳大力促成；最後超級感謝台北101董事長賈永婕親自導覽，在讓家扶兒完成難忘的寒假之旅。

彰化家扶兒感謝高鐵彰化站的慷慨贊助，人生第一次搭高鐵。（彰化家扶中心提供）

立委黃秀芳（圖右）大力促成彰化家扶兒搭高鐵到台北參觀101。（彰化家扶中心提供）

