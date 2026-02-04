為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化家扶兒訪101 「一日導遊」賈永婕：勇敢做夢、全台灣都會幫你們

    2026/02/04 18:04 記者劉曉欣／彰化報導
    台北101董事長賈永婕與彰化家扶兒合影留念。（彰化家扶中心提供）

    台北101董事長賈永婕與彰化家扶兒合影留念。（彰化家扶中心提供）

    台北101董事長賈永婕成功操盤艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀爬挑戰，讓台灣再次被國際看見，今天（4日）親迎到訪的彰化家扶中心40位家扶兒。賈永婕表示，我們不一定要像Alex一樣爬牆，但每個人心中都要有一座想要征服的山，只要勇敢做夢，全台灣都會幫你們！

    賈永婕今天當起彰化家扶兒的「一日導遊」，親自在觀景台迎接，一起與家扶兒看看Alex徒手攀爬台北101所看到的台北城景色，並與參訪團合照，所有人都大喊「哇！女神本人好漂亮！」

    賈永婕說，台北101是台灣的門面，我們不只是追求高度，更希望能夠追求溫暖。就像每個人的心中都有一座想要征服的山，勇敢做夢，全台灣都會幫你們！

    彰化家扶主任王震光表示，這次利用寒假期間，帶著來自芬園偏鄉40位家扶兒少到台北一日遊，感謝高鐵彰化站的慷慨贊助免費車票，台北101觀景台也提供專屬優惠方案，讓家扶兒少能夠登上位於89樓城市環景360與88樓風阻尼球觀賞區；連鎖服飾領導品牌NET，也為家扶兒準備價值2000元的服飾提貨券，更感謝立法委員黃秀芳大力促成；最後超級感謝台北101董事長賈永婕親自導覽，在讓家扶兒完成難忘的寒假之旅。

    彰化家扶兒感謝高鐵彰化站的慷慨贊助，人生第一次搭高鐵。（彰化家扶中心提供）

    彰化家扶兒感謝高鐵彰化站的慷慨贊助，人生第一次搭高鐵。（彰化家扶中心提供）

    立委黃秀芳（圖右）大力促成彰化家扶兒搭高鐵到台北參觀101。（彰化家扶中心提供）

    立委黃秀芳（圖右）大力促成彰化家扶兒搭高鐵到台北參觀101。（彰化家扶中心提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播