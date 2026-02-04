禁廚餘養豬明年上路 黑毛豬最大產地桃園市爭取部分開放

桃園市以黑毛豬聞名，約占全國產量5成，爭取部分廚餘開放養豬。黑毛豬示意圖。（資料照）

防治非洲豬瘟，明年起全面禁用廚餘養豬，桃園向來以黑毛豬聞名，約占全國產量5成，藍綠議員今天質詢時都很關心產業受否受到影響。桃園市農業局長陳冠義說，目前爭取雞禽下腳料、豆渣可以養豬，目前農業部同意植物性豆渣，市府希望將對產業衝擊降到最低。

陳冠義說，全台養豬戶代蓋有5000多場，桃園有200多場，黑毛豬裡面，桃園11萬頭豬有8萬5000多頭是黑毛豬，桃園的黑豬肉也在全國黑豬肉裡面占5成，黑毛豬不餵食廚餘肉質變差，市府爭取開除部分廚餘。

請繼續往下閱讀...

環保局長顏己喨說，桃園在非洲豬瘟期間每天約處理廚餘約125噸；明年禁用廚餘養豬，可能對物價會有影響；然而事業廢棄物仍應回歸到事業廢棄物處理規範。

議員徐其萬說，中央禁用廚餘養豬，不僅使得黑毛豬飼養成本大幅提高，肉質也會變差，桃園黑毛豬好不容易打響口碑，全國很多消費者都指定要桃園黑毛豬，因此業者現一直反映，希望政策能重新檢討；事實上，2020年也有非洲豬瘟疫情，當時有效控管，也是恢復穩定；禁用廚餘之後，商業成本會提高，物價會波動。

議員黃崇真也提到，禁止廚餘養豬對民生影響很大，現在雖然有限度開放廚餘，但要求豬農載運要裝GPS，還要添購更項設備，但只能使用1年，對豬農來說不切實際；議員黃瓊慧則擔心，桃園如果用豆渣養豬，會不會跟其他畜牧業搶飼料，牛也會吃豆渣，市場會導致市場紊亂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法