    首頁 > 生活

    爆漿蜜棗「珍蜜」提早上市 春節蜜棗禮盒熱賣

    2026/02/04 18:32 記者葉永騫／屏東報導
    爆漿蜜棗「珍蜜」提早上市。（記者葉永騫攝）

    蜜棗現在正是盛產期，目前市場銷售以台農13號雪麗最受歡迎，也是春節送禮的首選，而今年因為農曆春節較晚，以往在春節後才上市的高雄11號珍蜜，又稱爆漿蜜棗也趕在春節上市，高樹王姓農民表示，珍蜜的口感和甜度都非常好，水份又多，唯一的缺點就是皮較厚，因此有人會把皮削掉再吃，味道不輸水梨。

    今年因為南部氣候適宜，蜜棗生長良好，成了春節最佳的伴手禮，其中台農13號雪麗蜜棗因為是早熟型高品質蜜棗品種，果肉細緻多汁，外觀亮麗如青蘋果，甜度約在12–14度之間，風味清爽、澀度低，在春節時產量最多，不過因為去年閏月的影響，今年春節較晚，使得以往在春節後才會上市的高雄11號珍蜜提早上市，也開始搶食春節的送禮訂單。

    高樹鄉王姓農民表示，11號的珍蜜產量比雪麗高，不管是甜度或水分都比13號佳，但是缺點是產期往往在春節以後，因此價格比較低，大部分都送到批發市場，往年很少作為春節的伴手禮，但今年因為春節較晚，珍蜜趕上了這波時節，因此也罕見的做為伴手禮，珍蜜又俗稱爆漿蜜棗，就是因為好吃水分多才獲得這個稱號，但缺點就是皮比較厚，外觀比較差，所以有些民眾都會削皮後食用，但今年的珍蜜因為氣候佳，外皮比較薄，因此品質比往年好，民眾可以多加選擇。

    蜜棗雪麗和珍蜜同時上市了。（記者葉永騫攝）

