    生活

    台鐵觀光列車山嵐號 4月首開台南到彰化全新鐵道旅遊路線

    2026/02/04 18:58 記者王俊忠／台南報導
    台鐵觀光列車山嵐號駛進台南火車站，吸引民眾搶拍。（台鐵公司提供）

    台鐵觀光列車山嵐號駛進台南火車站，吸引民眾搶拍。（台鐵公司提供）

    台鐵公司與旅行社業者共同營運的觀光列車「山嵐號」，以精緻服務與慢行節奏為特色，去年4月投入花東線營運後，台鐵計劃在今年4月起首推西部台南到彰化的全新觀光路線，4日山嵐號來到台南站並說明此路線與餐點特色，希望為旅客帶來全新的中南部鐵道觀光體驗。

    山嵐號於去年投入花東線營運後，引領國內外旅客深入探索台灣山城與農鄉交織的多元風貌，為讓這觀光列車為台灣旅遊帶來更大的推廣價值，台鐵與雄獅旅行社決定從今年4月起推出台南至彰化的西部中、南地區全新鐵道旅遊路線。

    台鐵表示，山嵐號西部新路線從台南出發，沿途停靠後壁站、二水站、社頭站及大林站，串聯南部平原與中部山城聚落，沿線景觀由廣闊農田、丘陵地形到富含鐵道風情的小鎮景致層層展開，展現台灣中南部獨有的人文底蘊與自然風貌。旅客可於靜謐舒適的車廂空間中，細細品味沿途景致變化，感受慢遊鐵道的獨特魅力。

    而為呼應府城「美食之都」美譽，山嵐號南彰線攜手「台南晶英酒店」以「皇太子宴」與「阿舍宴」兩大歷史底蘊，作為餐點設計的靈感源頭。主廚團隊嚴選柳營放牧蛋、關廟竹筍、白河蓮藕等嘉南平原當季農產，細膩復刻百年前裕仁皇太子訪台時的御膳精髓，同時揉合台灣早期富貴人家「阿舍」講究排場與工法的飲食文化，每一口都是對這片土地、這段歷史的致敬，讓旅客在移動的風景中，品味最道地的「食在地、吃當季」。

    山嵐號外觀設計靈感取自台灣山巒與平原交界時晨霧雲氣繚繞的自然景象，將「山嵐」意象融入車體塗裝，使列車行駛其間宛如風景的一部分。車廂內部以現代簡約美學為設計主軸，搭配柔和燈光，營造靜謐且優雅的乘車氛圍，並透過寬敞觀景窗，讓旅客盡覽沿線山城聚落與田園交織而成的風光，使每一趟旅程成為結合視覺、味覺與心靈的感官饗宴。

    台鐵公司與旅行社業者攜手合作、將於今年四月開闢山嵐號觀光列車台南到彰化的全新鐵道旅遊路線。（台鐵公司提供）

    台鐵公司與旅行社業者攜手合作、將於今年四月開闢山嵐號觀光列車台南到彰化的全新鐵道旅遊路線。（台鐵公司提供）

    搭配觀光列車山嵐號新開台南到彰化鐵道旅遊路線，台鐵與台南地方飯店推出具在地特色的菜餚餐點。（台鐵公司提供）

    搭配觀光列車山嵐號新開台南到彰化鐵道旅遊路線，台鐵與台南地方飯店推出具在地特色的菜餚餐點。（台鐵公司提供）

    搭配觀光列車山嵐號新開台南到彰化鐵道旅遊路線，台鐵與台南地方飯店推出具在地特色的菜餚餐點。（台鐵公司提供）

    搭配觀光列車山嵐號新開台南到彰化鐵道旅遊路線，台鐵與台南地方飯店推出具在地特色的菜餚餐點。（台鐵公司提供）

