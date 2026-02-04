為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    尾牙抽到365張饗食天堂餐券「該開心還無言？」 網友羨慕喊：值41萬

    2026/02/04 18:50 即時新聞／綜合報導
    網友在尾牙抽到一年份的饗食天堂餐券。（資料照）

    網友在尾牙抽到一年份的饗食天堂餐券。（資料照）

    目前正值尾牙季，許多公司都祭出獎金與獎品要來體恤員工一年的辛勞。不過有網友表示，他在尾牙抽到一年份饗食天堂的餐券，讓他傻眼表示，「這該開心還是該無言啊？」貼文一出，網友紛紛羨慕表示，「根本是頭獎」。

    一名網友在PTT發文分享，他在尾牙抽到一年份饗食天堂的餐券總共365張，笑說「這是要胖死人嗎？怎麼可能一年365天都去吃，一輩子說不定也沒時間吃到365次，這該開心還是該無言啊？有人抽到真的會想辦法吃掉嗎？」

    貼文曝光後，網友紛紛羨慕表示，「一年份也太爽了吧！吃到撐死耶」、「哪間公司這麼大手筆」、「這是本日最大的獎吧」、「超爽的耶，一張賣500也有18萬」、「能賣就賣，不能賣 每天下班去吃也爽」、「根本是頭獎」、「一家四口去吃也要吃90天」。

    還有網友翻出饗食天堂價目表計算，發現最便宜的時段為平日下午茶758元，最貴的時段是假日晚餐1128元，若以平日下午茶計算，365張的價值是27萬元；若都用在假日晚餐，則價值高達41萬元。

