「立春」 台南下營農民節表揚 181位示範農家、優良農戶獲獎

下營區4位示範農家獲獎的是有機農戶曾忦源（左一）、友善耕作農戶李彤軒（左二）、大專業農農戶顏進興（右一）、青農林郁閎（右二）由農會總幹事陳乃源（中）表揚。（農會提供）

今天（4日）是「立春」節氣，台南下營區農會舉辦「A贏農民節表彰大會」，感謝農民對下營農業的付出和貢獻，有181位示範農家、優良農戶、農事小組長、優良班長、班員獲獎。

台南市農業局局長李芳林代表市長黃偉哲，感謝下營區農會理事長曾丁祥、常務監事陳振男、總幹事陳乃源帶領農會團隊和農民一起打拚，並度過丹娜絲風災衝擊，並讓下營的優質農產品跟著市長一起打進國內外通路，提升農民收益與台南農產品的能見度。

李芳林表示，下營四寶「鵝肉、蠶絲、黑豆、文旦」特色農產在市場受歡迎，去年9月澳洲食品展的台南館就展售下營黑豆茶，希望打開國外通路，下營區也已成立「營墘休閒農業區」，串聯生態農場、鵝園、碾米廠、香草園等業者轉型，發展下營特色農業旅遊品牌。

下營區農民節共表揚181位優良農戶與示範農家等人，其中4位示範農家獲獎的是有機農戶曾忦源、友善耕作農戶李彤軒、大專業農農戶顏進興、青農林郁閎，現場也展示幸福農村推動計畫、綠色照顧推動計畫、友善耕作輔導及食農教育成果展，並設有大型農機展示。

農業局也指出，農曆節氣「立春」正是農漁民插秧、放魚苗、修剪果樹的時機，提醒農友做好田間管理，並為週末的低溫來襲做好農業防寒措施。

下營農會推廣團隊。（農會提供）

下營四健青年表演舞蹈，帶來活力和歡笑。（下營農會提供）

台南下營農民節表彰大會，家政班推出二手市集。（農會提供）

