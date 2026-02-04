為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    張肇良義賣高麗菜 何志偉、魏筠、王珮毓響應

    2026/02/04 17:00 記者李容萍／桃園報導
    民進黨桃園市議員張肇良（右1）邀總統府副秘書長何志偉（右2）、議員王珮毓（左1）到場響應義賣10元高麗菜。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市議員張肇良（右1）邀總統府副秘書長何志偉（右2）、議員王珮毓（左1）到場響應義賣10元高麗菜。（記者李容萍攝）

    桃園市議員張肇良今（4）日於服務處旁空地舉辦「小金額×大愛心」10元高麗菜義賣，總統府副秘書長何志偉、議員魏筠、王珮毓也到場響應，大家一起凝聚社會善意、關懷農民與弱勢族群。

    張肇良表示，活動準備4500顆高麗菜，在市民鄉親熱情支持下，一個半小時內銷售一空，展現市民滿滿的行動力與愛心，義賣所得將全數捐贈至「桃園市社會救助金專戶」，感謝大家以實際行動共同為社會注入正向能量。

    何志偉表示，今日代表賴清德總統到場向參與愛心義賣活動的市民朋友拜早年，並感謝張肇良長期關懷地方、熱心公益，4500顆高麗菜義賣，展現對農民與弱勢族群的實際支持，期盼透過凝聚更多善的力量，為龍潭在新的一年揭開「大發利市」的美好序幕。

    魏筠表示，每顆10元的愛心高麗菜義賣，市民鄉親只需以少少的零錢、發揮小小的力量，便能匯聚成大大的愛心，展現社會溫暖與互助精神。

    王珮毓指出，時值高麗菜盛產期，農民面臨銷售壓力，張肇良在龍潭舉辦愛心義賣活動，讓市民能同時做愛心、做公益，並將義賣所得全數捐贈至社會救助金專戶，讓弱勢族群在寒冬中感受到社會的關懷與支持。

    義賣還邀請綠野自行車協會、張廖簡宗親會、張廖簡宗親婦女會、石門山環境保護協會等多個團體共同響應公益。

    民進黨桃園市議員張肇良（左1）邀總統府副秘書長何志偉（右1）、議員魏筠（中）到場響應義賣10元高麗菜。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市議員張肇良（左1）邀總統府副秘書長何志偉（右1）、議員魏筠（中）到場響應義賣10元高麗菜。（記者李容萍攝）

    民眾購買10元高麗菜。（記者李容萍攝）

    民眾購買10元高麗菜。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播