張肇良義賣高麗菜 何志偉、魏筠、王珮毓響應

民進黨桃園市議員張肇良（右1）邀總統府副秘書長何志偉（右2）、議員王珮毓（左1）到場響應義賣10元高麗菜。（記者李容萍攝）

桃園市議員張肇良今（4）日於服務處旁空地舉辦「小金額×大愛心」10元高麗菜義賣，總統府副秘書長何志偉、議員魏筠、王珮毓也到場響應，大家一起凝聚社會善意、關懷農民與弱勢族群。

張肇良表示，活動準備4500顆高麗菜，在市民鄉親熱情支持下，一個半小時內銷售一空，展現市民滿滿的行動力與愛心，義賣所得將全數捐贈至「桃園市社會救助金專戶」，感謝大家以實際行動共同為社會注入正向能量。

何志偉表示，今日代表賴清德總統到場向參與愛心義賣活動的市民朋友拜早年，並感謝張肇良長期關懷地方、熱心公益，4500顆高麗菜義賣，展現對農民與弱勢族群的實際支持，期盼透過凝聚更多善的力量，為龍潭在新的一年揭開「大發利市」的美好序幕。

魏筠表示，每顆10元的愛心高麗菜義賣，市民鄉親只需以少少的零錢、發揮小小的力量，便能匯聚成大大的愛心，展現社會溫暖與互助精神。

王珮毓指出，時值高麗菜盛產期，農民面臨銷售壓力，張肇良在龍潭舉辦愛心義賣活動，讓市民能同時做愛心、做公益，並將義賣所得全數捐贈至社會救助金專戶，讓弱勢族群在寒冬中感受到社會的關懷與支持。

義賣還邀請綠野自行車協會、張廖簡宗親會、張廖簡宗親婦女會、石門山環境保護協會等多個團體共同響應公益。

民進黨桃園市議員張肇良（左1）邀總統府副秘書長何志偉（右1）、議員魏筠（中）到場響應義賣10元高麗菜。（記者李容萍攝）

民眾購買10元高麗菜。（記者李容萍攝）

