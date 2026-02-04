北捷明危安攻擊演練 消防局：假定多名歹徒於雙北多站發動連環攻擊

圖為之前在捷運市政府站進行高強度危安演練。（資料照）

台北市消防局今表示，為強化台北捷運公司應對突發危安事件的緊急應變能力，雙北市府明天（5日）下午將於中和新蘆線的三重國小站至大橋頭站區間，以「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」為狀況想定，展開危安攻擊模擬演練，藉此檢測各單位面對高壓力危安事件時，橫向聯繫情形與實質應變作為。

去年12月19日隨機攻擊事件發生後，市長蔣萬安指示執行3階段演練，第1階段以捷運市政府站跨年人潮為背景，驗證單一場站各機關的應變；第2階段鎖定台北車站，著重於共構車站聯防中心與中央地方的合作機制；第3階段因應大台北生活圈需求，以跨雙北市重大危安事件為情境，驗證雙北聯防合作機制。

請繼續往下閱讀...

消防局說明，這次是第3階段演習，設定歹徒利用捷運路網，於新北市及台北市車站進行無差別攻擊，採實地、實景方式真實演示各單位處置能力。驗證項目包括橫向通報、大量傷病患處置、發送災防告警細胞廣播訊息（CBS）、緊急交通疏運及轉運民眾、慰問機制與刑事偵辦，也將捷運大腦「行控中心」納入核心，確保面對重大災害時的調度及應變能力。

消防局提醒，演習期間部分區域將實施人員疏散及管制措施，旅客務必配合工作人員引導，三重國小站、大橋頭站周邊及站內候車民眾的手機，將收到模擬告警訊息，提醒保持冷靜切勿驚慌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法