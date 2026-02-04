桃園捷運去年盈餘6.79億元創新高 近11億債務全清償

桃園捷運去年盈餘6.79億元再創新高，全年運量達4600萬人次。（資料照）

2023年桃園捷運首次轉虧為盈，市長張善政今（4）日主持市政會議宣布，桃捷去年盈餘提升至6.79億元，全年運量達4600萬人次，盈餘跟運量都再創新高，去年也將銀行借款清償完畢，今年又會有捷運綠線加入營運，期許桃捷團隊持續努力，讓營運越來越好。

張善政表示，桃捷的營運狀況在2022年之前可以說非常地「悽慘」，不只營運狀況不理想，財務也一直在虧損，經過這幾年的努力，包括TPASS政策的推升，過去3年營運績效逐步上升，2023年桃捷首度轉虧為盈，2024年盈餘成長至4億多元，去年桃捷盈餘更進一步提升至6.79億元，不僅如此，運量也再創新高，去年全年運量來到4600多萬人次，相較2024年增加12%，顯示桃捷不只是國際旅客進出的交通工具，也逐步成為市民、國人日常通勤或出遊的選擇，而過去桃捷面臨鉅額虧損，他們上任前1年，甚至向銀行借款達10.67億元來因應，這筆借款經過這些年的努力，已在去年4月全部清償，桃捷已經沒有負債，感謝桃捷團隊的努力，今年又會有捷運綠線第1階段通車加入營運，對桃捷團隊是另一項挑戰，期許努力讓營運越來越好。

桃捷公司表示，公司淨值在2022年度最低為負7.06億元，去年已回升至6.21億元，雖然過去的虧損尚未完全彌補，但3年來已逐漸讓桃捷的體質越來越健全。

