屏東爭取暗空小鎮認證 改善燈具打造「暗天不暗地」社區

火龍果園燈具加裝燈罩後，光線集中向下，夜間亮度配置更為合理，也減少不必要的光害。（圖由屏東縣政府提供）

為爭取國際暗天協會（IDA）「暗空小鎮」認證，屏東縣政府選定社頂部落及佳樂水風景區，作為光害控制示範場域，帶領社區居民一起參與暗空友善燈具改善，讓暗空理念不只停留在政策層次，而是落實於居民、農民與旅宿業者的日常生活中。

屏東縣政府交通旅遊處表示，屏縣長期深耕天文科普教育與觀光推廣，舉辦恆春半島觀星活動，也擁有獵戶座天文台、南十字星天文台。2023年起盤點屏東十大觀星場域，以「暗空小鎮」為目標，從暗空友善燈具改造、星空解說員培訓到社區教育多管齊下推動，爭取國際認證。

交旅處指出，暗空小鎮是結合場域規劃、夜間光環境管理與觀光品質提升的整體策略。其中「燈具改善」最容易讓民眾實際參與，在不影響夜間安全與生活便利下，讓原本照向天空的光源回到地面。

縣府近來舉辦「暗空友善燈具改善動手做」，邀台北市天文協會常務理事劉志安到社頂及港口社區，將天文與光害防制專業知識，轉化為居民、志工及民宿業者都能實際操作的改善方式；劉志安表示，透過簡單的遮罩設計，可將光線反射回地面，不僅能降低光害，也能在維持照明效果的同時節能省電，暗空保育並非關燈，而是「開燈只照地面」，讓星空成為夜間生活與觀光重要資產。

滿州鄉港口村村長楊秀蘭表示，社區去年起投入暗空行動，並進行星空品質監測，由於冬季火龍果園夜間需補光延長日照，社區優先從果園燈具著手改善，獲農民高度配合，後續也將逐步擴及路燈、廟宇及民宿燈光。

「用鋁箔碗加裝遮罩其實不難，效果很有感」，潘姓農民分享，過去燈泡未加遮罩時，光線向上外溢明顯，加裝燈罩後，光線集中向下，夜間亮度配置更為合理，也減少不必要光害。

交旅處說，暗空小鎮推動是長期工作，除持續改善燈具外，也將強化夜間光環境監測、觀星路線規畫、星空導覽與在地人才培訓，結合社區參與與觀光推廣，逐步擴大暗空友善場域。

果園燈具改善，獲得農民高度配合。（圖由屏東縣政府提供）

屏東暗空友善燈具改善 ，滿州鄉港口村農民共同加裝燈罩，落實「暗天不暗地」。（圖由屏東縣政府提供）

