為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    縣府「雲林良品」成果發表 搶攻年貨商機

    2026/02/04 16:33 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣府辦理雲林良品成果發表暨媒合會。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府辦理雲林良品成果發表暨媒合會。（記者黃淑莉攝）

    強強聯手！「雲林良品」超過500家品牌端出滿漢全席，搶攻年貨商機。雲林縣長張麗善今（4）日表示，雲林良品現有1300多件商品，包括生鮮、加工及文創品琳琅滿目，春節年菜或伴手禮都很適合，歡迎大家多選購。

    縣府農業處今天在縣府辦理雲林良品成果發表暨媒合會，張麗善指出，雲林良品創立邁入第8年，有502家通過認證，1300多項產品，這幾年拓展行銷管道，除雲林良品電商平台官網，實體方面也與統一、全家超商及全聯等，共計有1萬3000處銷售據點，國外方面開拓新加坡、日本及馬來西亞，上週前進杜拜試水溫。

    縣府農業處長魏勝德說，雲林良品的產品有生鮮農漁畜品、加工產品及文創品，7年來創造約50億業績，「雲林良品」這幾年帶著農民、業者往前衝，已成為雲林品牌及雲林精品的象徵。

    春節將屆，今天成果發表會也邀國宴主廚阿慶師，以雲林山、海、平原的特色農產為食材，烹調出多道年菜，另外各家也端出最具代表的產品，在年節時送禮、自用都很適合。

    雲林良品創立7年多共有502家通過認證1300多件商品。（記者黃淑莉攝）

    雲林良品創立7年多共有502家通過認證1300多件商品。（記者黃淑莉攝）

    發表會上國宴主廚以山海及平原特色農產烹調出多道年菜。（記者黃淑莉攝）

    發表會上國宴主廚以山海及平原特色農產烹調出多道年菜。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播