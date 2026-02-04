全台最易受災！南橫「瓦筏哈橋」通車 公路局：不再擔心豪雨受困

台20線關鍵節點「瓦筏哈橋」通車。（公路局提供）

交通部公路局今天（4日）宣布，台20線勤和至復興路段的關鍵節點「瓦筏哈橋」已經通車，未來民眾不再需要擔心豪雨導致溪水暴漲而受困。

公路局表示，這座重要橋梁順利完工通車，沿途居民無需再利用荖濃溪河床便道通行。台20線南橫公路是高雄市桃源區交通要道，2009年莫拉克颱風後南橫公路受創嚴重，尤其在桃源區勤和里至復興里路段，因荖濃溪及支流布唐布那斯溪、玉穗溪交互影響，水文地質極不穩定。

災後民眾長期僅以河床便道通行，不時因降雨及災害造成河床便道阻斷，造成桃源區部落交通往來極大不便。公路局曾在2017年完成勤和至復興中期道路計畫。

不過，位於荖濃溪河床變化最劇烈處的明霸克露橋卻受到2021年盧碧颱風及2024年凱米颱風影響，導致橋跨全部沖毀，嚴重影響桃源地區部落及南橫遊客的交通往來。

交通部長陳世凱表示，台20線勤和至復興路段受到荖濃溪河系影響，環境變化劇烈，可以說是全台最難養護且易受災的省道公路，尤其是瓦筏哈橋路段，即原來明霸克露橋所在的路段，歷年來受災嚴重，但對族人來說，這是一條家人要回家的路。

陳世凱表示，交通部深切理解路一斷，對部落生活與觀光帶來的影響有多劇烈，所以中央團隊投入4.9億元的支持下，推動了「瓦筏哈橋」的興建，希望這座橋未來能守護地方。

南分局甲仙工務段段長鄭敏華回憶，瓦筏哈橋位於全國水文地質最複雜的地方，遇到颱風河床變化差異最大可達30公尺，自2023年9月28日開工以來，工程團段歷經超過2次的汛期、10次颱風，這過程天候、水文的變動對工程造成的影響甚鉅。

工程期間同時要克服土石流的攻擊，採用懸臂工法，也讓施工的控管時間需非常精準，施工團隊必須在2024年汛期前完成柱頭堡（墩柱節塊）工程、2025年汛期前完成橋梁合龍，才能順利迎接2025年的汛期及2026年的通車目標。

鄭敏華說，2年多的施工期間，類似莫拉克等級的颱風侵襲大幅增加施工難度，施工團隊甚至還緊急辦理便道抬升工程，最後在2025年底瓦筏哈橋與便道順利銜接，整體道路提高超過20公尺，藉此避開荖濃溪及布唐布納斯溪不穩定河床，才算完成災害修復的中期階段性任務。

他表示，工程很困難，但瓦筏哈橋通車後，不再需要擔心豪雨導致溪水暴漲而受困，這種從隨時可能斷路的恐懼中解脫的感受，「新橋落成是我們最大的喜悅」。

瓦筏哈橋位於全國水文地質最複雜的地方，遇到颱風河床變化差異最大可達30公尺。（公路局提供）

瓦筏哈橋通車後，不再需要擔心豪雨導致溪水暴漲而受困。（公路局提供）

