為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北捷大橋頭、三重國小站 2/5無差別攻擊演練、將發細胞簡訊

    2026/02/04 16:23 記者董冠怡／台北報導
    台北市政府在台北車站舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演練，模擬歹徒使用煙霧彈、刀械攻擊民眾。（資料照）

    台北市政府在台北車站舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演練，模擬歹徒使用煙霧彈、刀械攻擊民眾。（資料照）

    台北市政府今預告，與新北市政府訂於2月5日下午1點半至2點半，在捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，共同辦理第三階段跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練，將結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，提醒民眾收到時不要驚慌。

    北市府指出，為讓民眾熟悉細胞簡訊接收，並達到重大災害事件發生時及時避難效果，這次演練與日前在捷運市政府站及台北車站的實兵演練一樣，將結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，新北市端也同，目前中央核定「CBS細胞簡訊內容」：

    [演練][疏散避難]2月5日於捷運大橋頭站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。臺北市政府1999。

    [Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on MRT Daqiaotou Station.For your personal safety,please remain calm,find cover nearby,and avoid gathering in the crowd. Taipei City Government 1999.

    **發送範圍:捷運新蘆線大橋頭站500公尺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播