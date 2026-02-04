北捷大橋頭、三重國小站 2/5無差別攻擊演練、將發細胞簡訊

台北市政府在台北車站舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演練，模擬歹徒使用煙霧彈、刀械攻擊民眾。（資料照）

台北市政府今預告，與新北市政府訂於2月5日下午1點半至2點半，在捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，共同辦理第三階段跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練，將結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，提醒民眾收到時不要驚慌。

北市府指出，為讓民眾熟悉細胞簡訊接收，並達到重大災害事件發生時及時避難效果，這次演練與日前在捷運市政府站及台北車站的實兵演練一樣，將結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，新北市端也同，目前中央核定「CBS細胞簡訊內容」：

[演練][疏散避難]2月5日於捷運大橋頭站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。臺北市政府1999。

[Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on MRT Daqiaotou Station.For your personal safety,please remain calm,find cover nearby,and avoid gathering in the crowd. Taipei City Government 1999.

**發送範圍:捷運新蘆線大橋頭站500公尺。

