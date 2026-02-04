國旅規矩真多！台中飯店雙人房「用第2張床」得加錢 網友罵翻

飯店雙人床示意圖。（法新社）

一名網友近日在社群平台轉傳網路照片，只見一間位於台中的飯店雙人房型，床上放著告示指出，雙人房型僅提供一張雙人床，若要使用房間其他床，需要額外付費，照片PO出後引發熱議。

有網友昨（3）日在 Threads 上轉PO在臉書社團看到的照片。只見台中某飯店一張床上有一張紙寫著告示：「親愛的貴賓您好，由於您預訂的房型為雙人房，故僅提供一張雙人床使用。如需使用這張床，需額外付費 （請洽櫃台），感謝您的配合。」

請繼續往下閱讀...

從照片研判，該雙人房中除了一張雙人床外，還放置了另外一張床，不過業者認為入住顧客僅可使用雙人床，因此有此告示。轉發照片的網友也嘆氣道：「現在國旅已經變成我不懂的模式了嗎？」他也疑惑：「所以是床單原封不動給下一個嗎？」

文章PO出後引發熱議，網友紛紛留言表示：「那明明就是四人房賣不出去或者是房間卡到才會這樣安排」、「可以叫他們把那張床搬走嗎？」、「國旅......」、「國外飯店就不會這樣」、「這間飯店不會做生意」；另外，也有一名自稱是飯店櫃檯人員的網友表示：「一定是OTA（線上旅遊服務平台）忘記關房結果雙人房超賣，然後把你丟到四人房說你預定的是雙人房，用就對了。」

不過，也有一名網友指出，每次他去台中住宿都是住那家飯店，他覺得規矩合理，沒有什麼好抱怨的，而且指出該家飯店的價格可說是非常便宜，衛生和服務品質又好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法