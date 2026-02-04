為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    去日本逛UNIQLO要小心！台灣旅客落「小偷陷阱」多付1筆錢......

    2026/02/04 16:57 即時新聞／綜合報導
    「日本人的歐吉桑」提醒大家，日本知名休閒服飾品牌UNIQLO近日疑似發生新型偷竊手法。（路透）

    「日本人的歐吉桑」提醒大家，日本知名休閒服飾品牌UNIQLO近日疑似發生新型偷竊手法。（路透）

    赴日旅遊注意！定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」今天（4日）提醒大家，日本知名休閒服飾品牌UNIQLO近日疑似發生新型偷竊手法，有台灣旅客消費結帳時無故「多付一筆錢」！

    「日本人的歐吉桑」今天在臉書粉專發文透露，最近看到有台灣旅客在日本UNIQLO消費，不小心中了小偷的招，宵小偷竊時將衣服標籤剪斷，丟在其他衣服的口袋，直接偷走剪斷標籤的衣服，其他客人如果選到被多放標籤的產品，就會不小心中招。

    由於日本UNIQLO多採用自助收銀台機器，只要把購買的衣服放在指定位置就可以馬上結帳，但機器是根據標籤來判斷顧客買幾件產品，如果不仔細檢查，就會落入小偷陷阱，白白多付了一筆錢。

    「日本人的歐吉桑」表示，這手法其實幾年前就已經出現，但還是有不少人不知道這件事，其他店家雖然也有無人收銀台，但大多都是掃描QR Code，不太會讓小偷得逞，而UNIQLO是只要把衣服放著就可以，導致有些客人不知不覺負擔宵小偷走衣服的錢，「大家真的需要小心喔！有些人以為日本哪裡都治安很好，但並不是代表沒有存在小偷或詐騙。」

