    首頁 > 生活

    採買辦年貨 宜蘭市南、北館市場2/14起封街3天

    2026/02/04 16:19 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭市迎春採買辦年貨，南、北館市場14日起封街3天。（圖由宜蘭市公所提供）

    宜蘭市迎春採買辦年貨，南、北館市場14日起封街3天。（圖由宜蘭市公所提供）

    農曆春節將至，宜蘭市南、北館市場逐漸湧現採買人潮，為因應年前一波辦年貨高峰，市公所規劃在14日至16日間，將連續封街3天，方便民眾安心購物，屆時市中心將有4處路段實施汽車交通管制，光復路則開放機車、腳踏車停放。

    宜蘭市公所表示，14日至15日上午7點至下午3點、16日除夕當天上午7點至下午2點，將於光復路（崇聖街至中山路間）、昇平街（舊城南路至康樂路間）等4處路段，實施汽車交通管制措施。

    宜蘭市公所指出，實施期間，光復路段將開放機車及腳踏車停放，提供民眾便利停車空間，安心採買年貨。目前南、北館市場也於去年完成建物結構耐震補強工程，大幅提升市場整體安全性，打造更舒適的採購環境。

    市場管理所表示，其中綠九市場「日展菓菜行」摘經濟部5星樂活名攤評級，另綠九「武強肉號」、「百竤肉號」、「志賓肉號」、「宜蘭二哥鯊魚煙」、南館市場「市場內壓磚奶酥早午餐」等攤商，也獲得經濟部4星樂活名攤肯定，可提供民眾作為安心選購年貨的指南。

    宜蘭市長陳美玲說，宜蘭市傳統市場是民眾採買年貨最佳去處，更是體驗年節文化與熱鬧氛圍的重要場域，提醒農曆年前人潮眾多，採買時務必留意自身安全及隨身物品，開車者也可多利用市場周邊停車場，讓迎春採買順暢又便利。

