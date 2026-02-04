為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    把握3個月效期！ 埔里首發兒童禮金2萬元「逾期就歸零」

    2026/02/04 16:09 記者劉濱銓／南投報導
    南投埔里鎮公所今年開辦1至5歲兒童生日禮金，家長必須在兒童生日後3個月內主動申請，否則逾期2萬元自動「歸零」。（圖由埔里鎮公所提供）

    南投縣埔里鎮公所今年起推動兒童生日禮金，凡生日後滿1至5歲鎮內兒童，每年可獲2萬元禮金，今公所舉辦發放活動，截至1月底已有66件申請、12件已撥款，並提醒家長，務必在兒童生日後3個月內主動申請，一旦逾期視同放棄，2萬元自動「歸零」。

    埔里鎮長廖志城表示，公所近8年來積極改善財政，在財政健全前提下提升社會福利，2024年已將生育補助金每胎從1萬元提高至2萬元，今年起再推動1至5歲兒童每年2萬元生日禮金，盼減輕家長育兒經濟負擔。

    公所指出，只要從2026年起，生日後滿1至5歲兒童及父母一方或監護人設籍埔里滿1年，即可向公所民政課申請兒童生日禮金。

    公所強調，該福利政策屬於申請制，滿1至5歲及符合設籍滿1年規定的兒童，家長務必在子女生日後的3個月期限內，主動備齊資料提出申請，否則逾期視同放棄，2萬元禮金自動「歸零」，提醒家長特別留意。

