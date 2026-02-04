南投燈會2/14登場 主燈凌光之翼與幻影馬戲主題燈區吸睛

南投縣政府4日召開記會，宣布2026南投燈會將於2月14日登場。（記者張協昇攝）

2026南投燈會將於2月14日至3月8日在南投縣會展中心舉行，縣府今（4）日召開記者會，宣布今年燈會共設置11個燈區，除飛馬造型的「凌光之翼」主燈外，還有「歡樂幻影馬戲團」馬年特色燈區，同時安排結合水舞秀的夢幻立體煙火劇場，讓民眾在新春期間可從白天一直遊逛到夜晚。

縣府指出，今年燈會主燈「凌光之翼」採天際視角設計，展翼飛馬造型結合齒輪機械結構呼應馬年意象，呈現動態展演效果，並攜手日本超人氣IP「反應過激的貓」推出專屬聯名燈區，尤其以南投在地風景為靈感，融合馬戲意象與大型童趣裝置所打造的「歡樂幻影馬戲團」燈區，營造出充滿想像力的奇幻空間，並結合影像裝置互動遊戲，以及設有旋轉木馬、摩天輪、海盜船等遊具供民眾搭乘遊玩，展現南投燈會嶄新風貌。

此外，今年也照例在貓羅溪高灘地設置佔地兩公頃的花漾奇遇花海，並提供免費SUP立式划槳體驗，同時推出聲、光、影像堆疊的三維水舞秀，結合多形式的立體煙火劇場，搭配知名音樂家范揚景量身打造的電影級配樂，為遊客帶來極具震撼的聲光視聽饗宴，以及安排多場演唱會，邀請包括戴愛玲、安心亞、曾心梅、葉璦菱、蔡秋鳳、潘越雲、李翊君及姑慕巴紹等知歌手輪番演出經典歌曲。

縣府表示，燈會期間也推出超人氣IP「反應過激的貓」聯名紀念幣及多款限定紀念品，透過數位集章活動或住宿消費滿額即贈送，活動詳情可上南投燈會官網查詢。

2026南投燈會主燈「凌光之翼」，造型採展翼飛馬設計，此為模型。（記者張協昇攝）

南投燈會攜手日本超人氣IP「反應過激的貓」，推出專屬聯名紀念幣。（記者張協昇攝）

南投燈會攜手日本超人氣IP「反應過激的貓」，推出多款專屬聯名紀念品。（記者張協昇攝）

