    首頁 > 生活

    三接工程殘害柴山多杯孔珊瑚？民團現勘批中油美化宣傳 無視漂沙、淤泥問題

    2026/02/04 16:07 記者余瑞仁／桃園報導
    藻礁公投推動聯盟與中油公司代表、國立海洋大學團隊今天清晨現勘中油三接工程旁柴山多杯孔珊瑚生態。（藻礁公投推動聯盟提供）

    藻礁公投推動聯盟與中油公司代表、國立海洋大學團隊今天清晨現勘中油三接工程旁柴山多杯孔珊瑚生態。（藻礁公投推動聯盟提供）

    藻礁公投推動聯盟與國立海洋大學團隊及台灣中油公司人員，於今（4）日清晨首度共同前往桃園市觀音區中油第三接收站工程現場，會勘瀕危一級保育類「柴山多杯孔珊瑚」生態，各方取得柴山多杯孔珊瑚健康狀況判定共識。討論會中，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政抨擊中油宣傳「三接興建中，生態變更好」認知，無視漂沙、淤泥，盼中油正視解決問題；中油回應，將尋求專業團隊針對三接工程是否造成漂沙、淤泥、泥埋問題，及對生態、柴山多杯孔珊瑚影響進行研究。

    藻礁公投推動聯盟與海洋大學團隊、中油公司代表等三方，今晨首度會勘第三接收站周邊G1、G2區內柴山多杯孔珊瑚生態，發現2區漂沙、沙埋情況嚴重，對環境、藻礁生態帶來嚴重的威脅。

    潘忠政表示，海大為專門研究團隊，民團給予尊重，整體柴山多杯孔珊瑚「狀況不佳」是事實，現勘G1區現存的37株珊瑚，全無健康良好的礁體，G2地區15株也遭嚴重泥埋，其中5株狀況不佳，三接工程已進入尾聲，但偌大的工程報告中，未見工程對環境造成的影響評估報告，中油卻大肆宣傳「三接興建中，生態變更好」，保護棲地比復育重要，當地漂沙、淤泥問題嚴重，籲請中油積極面對問題、解決問題。

    民團與海大專業團隊建立共識，後續由專業團隊在半年至1年內，研討出「柴山多杯孔珊瑚健康狀況分級色卡」，讓觀察結果量化，能更具體得知生態現況。

    海大特聘教授、副校長冉繁華表示，漂沙、沙埋情況受洋流改變有所不同，因此連續性的調查非常重要，團隊經過近2年半的觀察，對於柴山多杯孔珊瑚白化的定義，原則上獲民團接受且有共識，觀察計畫中所有照片也詳細記錄礁體白化、存活、組織變化等，團隊採「一分證據說一分話」，但漂沙及淤泥狀況是否是受到三接工程影響，仍難以斷定，建議中油委請專家鑑定。

    中油表示，後續會研擬尋求專業團隊對三接工程漂沙、淤泥及泥埋對生態、柴山多杯孔珊瑚的影響進行研究；中油對所有環評報告、承諾的調查，均如實進行，每季也都召開生態福利委員會，由專家、學者皆參與，中油一年投入約3千萬元經費成立生態基金、支應相關研究，三接工程已經告一段落，相信海象會逐漸穩定，若未來調查、研究發現對生態有影響，中油會責無旁貸改善。

    藻礁公投推動聯盟與中油公司代表、國立海洋大學團隊今天清晨現勘中油三接工程旁柴山多杯孔珊瑚生態。（藻礁公投推動聯盟提供）

    藻礁公投推動聯盟與中油公司代表、國立海洋大學團隊今天清晨現勘中油三接工程旁柴山多杯孔珊瑚生態。（藻礁公投推動聯盟提供）

    藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政拿著手電筒觀察柴山多杯孔珊瑚。（藻礁公投推動聯盟提供）

    藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政拿著手電筒觀察柴山多杯孔珊瑚。（藻礁公投推動聯盟提供）

