為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全台唯一！因應4月全中運 嘉縣國高中小學今開學

    2026/02/04 15:40 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣因舉辦全中運，下學期開學日提前至今天。（圖由警方提供）

    嘉義縣因舉辦全中運，下學期開學日提前至今天。（圖由警方提供）

    嘉義縣主辦今年全國中等學校運動會，將於4月18日至4月23日舉行，因應賽事，嘉義縣高中、國中及國小下學期課程提前進行，成為全國唯一提前在今天開學的縣市，將上課至2月13日，2月14日（週六）起再開始9天春節連假。

    嘉義縣政府教育處表示，因應舉辦全國中等學校運動會，因此115學年度全縣高中、國中及國小下學期課程進行調整，今年寒假為1月21日到2月3日，2月4日為下學期開學日，2月14日放春節連假，2月23日再接續進行下學期課程。

    因應開學日，嘉義縣警察局針對轄內各中、小學規劃「護童勤務」，派遣員警於清晨學童上學尖峰時段，與學校老師、導護志工共同疏導交通，為加強宣導成效，現場搭配活潑、吸睛的手持看板，於校門口向家長、學童進行婦幼安全宣導，發送可愛宣導小禮物，期許學童建立正確自我保護觀念。

    縣警局長古瑞麟表示，執行護童專案、維護校園安全為警察局持續性重點工作項目，學童若遇危險時，應大聲呼救並向鄰近愛心商家求援，或撥報案電話110，減少校園治安死角，防制校園暴力與被害事件，營造安心學習及建構安全的校園環境。

    警方與學校進行宣導。（圖由警方提供）

    警方與學校進行宣導。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播