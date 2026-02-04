全台唯一！因應4月全中運 嘉縣國高中小學今開學

嘉義縣因舉辦全中運，下學期開學日提前至今天。（圖由警方提供）

嘉義縣主辦今年全國中等學校運動會，將於4月18日至4月23日舉行，因應賽事，嘉義縣高中、國中及國小下學期課程提前進行，成為全國唯一提前在今天開學的縣市，將上課至2月13日，2月14日（週六）起再開始9天春節連假。

嘉義縣政府教育處表示，因應舉辦全國中等學校運動會，因此115學年度全縣高中、國中及國小下學期課程進行調整，今年寒假為1月21日到2月3日，2月4日為下學期開學日，2月14日放春節連假，2月23日再接續進行下學期課程。

因應開學日，嘉義縣警察局針對轄內各中、小學規劃「護童勤務」，派遣員警於清晨學童上學尖峰時段，與學校老師、導護志工共同疏導交通，為加強宣導成效，現場搭配活潑、吸睛的手持看板，於校門口向家長、學童進行婦幼安全宣導，發送可愛宣導小禮物，期許學童建立正確自我保護觀念。

縣警局長古瑞麟表示，執行護童專案、維護校園安全為警察局持續性重點工作項目，學童若遇危險時，應大聲呼救並向鄰近愛心商家求援，或撥報案電話110，減少校園治安死角，防制校園暴力與被害事件，營造安心學習及建構安全的校園環境。

警方與學校進行宣導。（圖由警方提供）

