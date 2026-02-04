為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節南橫天天固定時段可走 池上大橋雙向通行新造北上車道

    2026/02/04 15:59 記者劉人瑋／台東報導
    一系列措施大多與去年相同，用路人請仔細觀察，跟隨螢光指標行進。（記者劉人瑋攝）

    一系列措施大多與去年相同，用路人請仔細觀察，跟隨螢光指標行進。（記者劉人瑋攝）

    農曆年節將至，公路局南分局規劃春節交通疏運計畫主打路盡其用，和去年道路規劃相差無幾，特別是南橫不再有特定日期禁止上山，天天都可在固定時段通行，池上大橋改建，1月底已封閉南下車道，往來皆由新造北上車道通行。易塞車路段如台9線初鹿街道、南迴大武鄉大鳥村，景點如三仙台、水往上流等都有疏導及管制。

    公路局預估2月17至18日為返鄉高峰，2月19至20日為旅遊高峰，2月21至22日為收假高峰，南分局針對台東地區轄管省道皆有疏導計畫與管制，呼籲駕駛人行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段前往目的地，或查詢公路局「智慧化省道即時資訊服務網」，了解省道即時路況影像與道路績效資訊

    特別的是，台20線南橫公路梅山口至向陽路段，於春節連假期間（2月14日至2月22日）均開放通行。台9線大鳥路段（413K+850至413K+950）進行災害復建工程，春節期間可雙向各1車道通行。去年趕工改建北上車道的池上大橋，本皆由原南下車道通行，如今皆由新建好北上車道雙向通行。

    往返台東與屏東實施2車道變為1車道漸變措施，已有基本日期規劃，皆視情況解除或延長，屏東往台東部分，北上（往台東）於新路社區路段（449K），在2月14日至2月18日每日8時至15時實施；南下（往屏東）漸變位於雙流社區路段（440K），於2月19日至2月22日每日12時至19時實施。

    一系列措施大多與去年相同，用路人請仔細觀察，跟隨螢光指標行進。（記者劉人瑋攝）

    一系列措施大多與去年相同，用路人請仔細觀察，跟隨螢光指標行進。（記者劉人瑋攝）

    一系列措施大多與去年相同，用路人請仔細觀察，跟隨螢光指標行進。（記者劉人瑋攝）

    一系列措施大多與去年相同，用路人請仔細觀察，跟隨螢光指標行進。（記者劉人瑋攝）

    公路局南分局今公佈春節交通規劃與疏導措施。（記者劉人瑋攝）

    公路局南分局今公佈春節交通規劃與疏導措施。（記者劉人瑋攝）

    圖
    圖
